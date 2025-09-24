Δείτε LIVE σήμερα στις 6 μ.μ. τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας στο BEST HYBRID 1

Παρακολουθήστε σήμερα LIVE στο BEST HYBRID 1 την Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής (διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2025), η οποία θα γίνει στις 6:00 μ.μ. στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28.

Το κείμενο της πρόσκλησης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλαμάτας για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο

Ιουλίου – Αυγούστου 2025.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλαμάτας, για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιουλίου –

Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 και της με

αρ. 98/8182/26-01-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα διεξαχθεί την

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 6:00 μ.μ, στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου

Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι

Δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν ένα (1) θέμα ο καθένας προς

συζήτηση έως και την 19η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ

στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων & Νομικών Προσώπων της

Διεύθυνσης Διοικητικών Δήμου Καλαμάτας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email

[email protected]