Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 1 και στο www.best-tv.gr την συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας

Mε ενδιαφέρουσα θεματολογία αναμένεται η σημερινή Πρόσκληση για την 21η/2025 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί στις 19:00 στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο.