Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 1 και στο www.best-tv.gr την συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας

Mε ενδιαφέρουσα θεματολογία αναμένεται η σημερινή Πρόσκληση για την 21η/2025 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί στις 19:00 στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε live τη συνεδρίαση μέσω του ψηφιακού καναλιού Best Hybrid 1 της τηλεόρασης BEST.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
- Επί προτάσεων του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος)
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025,
Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος, κα Κουμάντου Πιπίνα)
- Παραχώρηση μέρος του δημοτικού ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Θουκυδίδου, στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας.
(Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
- Παραχώρηση του πρώην δημοτικού σχολείου Αριοχωρίου, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να λειτουργήσει το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
Γ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 126/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Κριτσωτάκης Σωτήριος)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιόπουλος Ν. Αναστάσιος