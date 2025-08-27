Τελευταία Νέα
Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 1 και στο www.best-tv.gr την συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας

Mε ενδιαφέρουσα θεματολογία αναμένεται η σημερινή Πρόσκληση για την 21η/2025  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί στις 19:00  στην  «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε live τη συνεδρίαση μέσω του ψηφιακού καναλιού Best Hybrid 1 της τηλεόρασης BEST.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Α.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

  1. Επί προτάσεων του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος)

Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025,

Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Παπαευσταθίου Βασίλειος,  κα Κουμάντου Πιπίνα)

  1. Παραχώρηση μέρος του δημοτικού ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Θουκυδίδου, στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας.

(Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

  1. Παραχώρηση του πρώην δημοτικού σχολείου Αριοχωρίου, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να λειτουργήσει το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

Γ.  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 126/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2025, της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Κριτσωτάκης Σωτήριος)

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιόπουλος Ν. Αναστάσιος

