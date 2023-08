Δείτε LIVE στο Best Hybrid 1 στις 7 μ.μ. τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Συνεδριάζει σήμερα στις 7:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στην αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη, στο Ιστορικό Δημαρχείο. Τη σημερινή, 19η/2023, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της τηλεόρασης Best, στο Best Hybrid 1.

Αριστομένους 28

ΘΕΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ

1. Έγκριση 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)

2. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (ήσσονος αξίας <15%) του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

3. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος (2020)». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)

4. Έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α’ φάση) από οδό Φαρών έως Ακρίτα». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κ.λ.π.) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

7. Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της με αριθμ. πρωτ. 80391/18-08-2023 σύμβασης παροχής υπηρεσίας συγκοινωνιακού έργου στο Δήμο Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βατότητας οδών στην Τ.Κ. Άμφειας». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νοτίου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου (από Φαρών έως Τσαμαδού)». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2020)». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

Β. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

11. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 803, ως προς τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για τις ανάγκες διέλευσης αγωγού ομβρίων. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

12. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 697. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

13. Αποδοχή ένταξης του Δήμου Καλαμάτας στην πρωτοβουλία Intelligent Cities Challenge της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)

14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)

Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

15. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση: ¨Πιλοτικού Προγράμματος ολοκληρωμένης δράσης με στόχο την εκτροπή 20% οργανικών απορριμμάτων¨. (Εισηγητής: κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης)

16. Δημιουργία ειδικού λογαριασμού στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ_Σταθμοί Διοδίων, για την αντιμετώπιση της δαπάνης των διοδίων της διαδρομής Καλαμάτα – Καλλιρόη. (Εισηγητής: κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης)

Ε. ΠΡΟΝΟΙΑΣ

17. Επί των πρακτικών των 2ης/2023 και 3ης/2023 συνεδριάσεων της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

18. Ορισμός συνοδών για την υποστήριξη νηπίων φιλοξενούμενων σε παιδικούς σταθμούς λόγω προβλημάτων υγείας. Εισηγήσεις: 1. 2. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

19. Σύναψη σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση οχήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» στον Δήμο Καλαμάτας για τις ανάγκες του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

20. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Μπασακίδης Νικόλαος, κ. Μαρινάκης Σαράντος)

21. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Καλαμάτας ακινήτου στο οποίο λειτουργούν το 10ο Δημοτικό Σχολείο και το 8ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας.

22. Μίσθωση του ακινήτου που στεγάζεται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροχώματος. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

23. Μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) στη Δημοτική Κοινότητα Αρφαρών, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

24. Περί της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Αρφαρών για δημιουργία χώρου στάθμευσης. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

25. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους. Εισηγήσεις: 1. 2. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

Ζ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

26. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Δήμου Καλαμάτας με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας», ως προς το ποσό της επιχορήγησής του από το Δήμο Καλαμάτας». Σύμφωνη Γνώμη Δημάρχου (Εισηγητές: κ. Μπαρούνη Μαρία, κ. Μαρινάκης Σαράντος)

27. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 166/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του ισολογισμού οικον. έτους 2021 του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

28. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 167/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης

Ανδρέας)

29. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 56/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης και στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης)