Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 1 την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

ΔΕΙΤΕ LIVE ΑΠΟ ΤΟ BEST HYBRID 1 ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ BEST. ΟΣΟΙ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ SMART ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ. ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ LIVE ΕΠΙΛΕΞΤΕ TO BEST HYBRID 1 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 17:00 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΑ ΟΣΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ.

Καλείστε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καταργεί τη δυνατότητα των επικεφαλής των παρατάξεων να θέτουν θέματα Προ Ημερήσιας Διάταξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο οποίος θα οριστεί από τους

υπογράφοντες Συμβούλους.