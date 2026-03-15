Δείτε σήμερα LIVE στο BEST την αναμέτρηση Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β και την φιέστα ανόδου | Φαντασμαγορικά προεόρτια event (pic’s & video)

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη στιγμή ξεκινά! Η πόλη της Καλαμάτας ζωντανεύει στους ρυθμούς της Μαύρης Θύελλας, καθώς όλοι ετοιμάζονται για τη φιέστα που σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της ομάδας στην Α΄ Εθνική.

Η επάνοδος της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει ιδιαίτερη σημασία για την πόλη και τους ανθρώπους της. Δεν είναι μόνο μια αθλητική επιτυχία· είναι ένα γεγονός που γεμίζει υπερηφάνεια τους φιλάθλους, ενώνει γενιές και επαναφέρει δυναμικά το όνομα της Καλαμάτας στον ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας.

LIVE ΣΤΟ BEST, ΣΤΟ ACTION24 ΚΑΙ ΣΤΟ MEGANEWS

Ο παλμός της ημέρας μεταφέρεται επί της οθόνης… Όσοι δεν καταφέρουν να βρεθούν στο γήπεδο, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν LIVE από το BEST, το ACTION24 και το MEGANEWS όλα όσα θα εκτυλίσσονται στο γήπεδο, και όσα θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο της φιέστας που θα ξεκινήσει από το γήπεδο για να καταλήξει στην κεντρική πλατεία της πόλης, δίνοντας στην σημερινή ημέρα πανηγυρική χροιά…

Το πρόγραμμα

Οι πόρτες του γηπέδου ανοίγουν στις 13:00, με τους φιλάθλους να καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού. Πριν τη σέντρα, στο ημίχρονο και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, το κοινό απολαμβάνει εκπλήξεις που έχουν ετοιμαστεί για την περίσταση. Μετά τις 17:00, πραγματοποιείται η απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου από τον πρόεδρο της Super League 2, Πέτρο Μαρτσούκο. Στη συνέχεια, η ομάδα κάνει τον γύρο της πόλης με ανοιχτό πούλμαν, με τους φιλάθλους να ακολουθούν, μετατρέποντας τους δρόμους σε μια μεγάλη γιορτή.

Το πάρτι συνεχίζεται από τις 20:00 και μετά στην κεντρική πλατεία με συναυλία και σύντομες ομιλίες των πρωταγωνιστών. Όλοι οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν και να γιορτάσουν μαζί την άνοδο της Μαύρης Θύελλας.

Η αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό Β

Η σέντρα του αγώνα ορίζεται για τις 3 το μεσημέρι, με τη Μαύρη Θύελλα να διεκδικεί τη νίκη, δίνοντας στην ημέρα έναν ακόμη πιο πανηγυρικό τόνο. Ο Αλέκος Βοσνιάδης προσαρμόζει το βασικό σχήμα, δίνοντας όμως ιδιαίτερη σημασία και στην αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας, προτελευταία πριν το φινάλε των play offs και της φετινής σεζόν.

Η Μαύρη Θύελλα ολοκληρώνει την προετοιμασία της για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β (15/03, 15:00). Όλοι οι ποδοσφαιριστές συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή, έτοιμοι να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή.

Απαγόρευση φιλάθλων του Ολυμπιακού Β

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση και διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε. Ολυμπιακός Β΄), για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στιγμές χαράς και ενθουσιασμού στα προεόρτια events

Τα προεόρτια ξεκίνησαν ήδη από χθες. Πρώτο ραντεβού στο κέντρο της πόλης, όπου οι ποδοσφαιριστές της Μαύρης Θύελλας βρέθηκαν σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας αθλητικών ειδών που αποτελεί έναν εκ των βασικών υποστηρικτών της για να μοιράσουν αυτόγραφα πάνω σε διάφορα αναμνηστικά και να φωτογραφηθούν με τους φιλάθλους.

Οι παίκτες και το προπονητικό τιμ υπό τον Αλέκο Βοσνιάδη κάλεσαν το κοινό να συμμετάσχει στη φιέστα, εκφράζοντας ευχές για μια νέα σεζόν γεμάτη συγκινήσεις και υπερηφάνεια για την πόλη και τους φιλάθλους της.

Ο ουρανός της Καλαμάτας φωτίστηκε από το πάθος των φιλάθλων της «Μαύρης Θύελλας»

Το βράδυ του Σαββάτου ο ουρανός της Καλαμάτας φωτίστηκε από το πάθος των φιλάθλων της «Μαύρης Θύελλας», οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της πόλης για να γιορτάσουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο την ιστορική επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.