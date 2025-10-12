Δείτε σήμερα στις 17:00 στο BEST την εκδήλωση ολοκλήρωσης της «Ανοιχτής Ακαδημίας Ελαιοκομίας Μεσσηνίας»

Δείτε σήμερα στις 17:00 στο BEST-TV σε επανάληψη την εκδήλωση ολοκλήρωσης της «Ανοιχτής Ακαδημίας Ελαιοκομίας Μεσσηνίας» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας», στην Καλαμάτα.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος το οποίο υλοποιήθηκε με στόχο την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών ελαιοκομίας από τους ελαιοκαλλιεργητές της Μεσσηνίας, προκειμένου να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), καθώς και από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με την υποστήριξη των Bayer, BASF και PJ Condelis SA, υλοποιήθηκε σε σύμπραξη με την Ένωση Μεσσηνίας και τέλεσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

