ΕΕ: Νέοι κανόνες για δίκαιες τιμές και ισχυρότερη θέση των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε σημαντικές αλλαγές που υπόσχονται να αλλάξουν τις ισορροπίες στον αγροδιατροφικό τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέο πακέτο κανόνων που στοχεύει στην ενίσχυση των αγροτών απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων, στη διασφάλιση δίκαιων τιμών και στη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

Οι ευρωβουλευτές, με ψήφους 532 υπέρ, 78 κατά και 25 αποχές, ενέκριναν την εντολή για διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη, οι οποίες ξεκινούν στις 14 Οκτωβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Συμβόλαια με κανόνες – τέλος στις “χειραψίες”

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες είναι η υποχρεωτική σύναψη γραπτών συμβολαίων μεταξύ αγροτών και αγοραστών των προϊόντων τους, προκειμένου να εξαλειφθούν οι ασαφείς και ανισόρροπες συμφωνίες που αφήνουν τον παραγωγό εκτεθειμένο.

Το Κοινοβούλιο προτείνει να μειωθεί το κατώτατο όριο υποχρεωτικής σύμβασης από τα 10.000 ευρώ στα 4.000 ευρώ, ώστε να καλύπτονται περισσότερες μικρές εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα, δίνεται στα κράτη-μέλη η δυνατότητα εξαιρέσεων για συγκεκριμένους τομείς, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.agrocapital.gr πατώντας ΕΔΩ