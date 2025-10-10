Με επιτυχία έριξε αυλαία η «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας – Μεσσηνία»- Η Καλαμάτα έγινε το κέντρο της ελαιοκομικής γνώσης και καινοτομίας (pic’s & video)

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα φιλοξένησε μια σπουδαία εκδήλωση για την ελαιοκομία. Η Τελική Εκδήλωση του προγράμματος «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας – Μεσσηνία» στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ανέδειξε τη γνώση και το όραμα του τοπικού αγροτικού κόσμου. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και οι νέες ευκαιρίες που ανοίγονται για τον ελαιοκομικό τομέα, με την Καλαμάτα να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο πεδίο της καινοτομίας και της ποιότητας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ελαιοπαραγωγούς, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του αγροδιατροφικού τομέα, που συμμετείχαν σε έναν ζωντανό διάλογο για το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας. Μέσα από δύο πάνελ συζήτησης αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την προστασία της παραγωγής, τη διαχείριση των επιμολυντών, αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης, εξωστρέφειας και πιστοποίησης της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου. Η «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας – Μεσσηνία» ολοκλήρωσε έναν κύκλο εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσης που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική κοινότητα. Με 54 ώρες εκπαίδευσης, δεκάδες συμμετέχοντες ελαιοκαλλιεργητές απέκτησαν πολύτιμα εφόδια για να εκσυγχρονίσουν τις πρακτικές τους και να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», με τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, καθώς και με την πολύτιμη υποστήριξη των Bayer, BASF και PJ Condelis SA, σε συνεργασία με τον Α.Σ. “Ένωση Μεσσηνίας και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η μεγάλη συμμετοχή και η ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών επιβεβαίωσαν την επιτυχία ενός εγχειρήματος που ένωσε φορείς, επιστήμονες και παραγωγούς με κοινό στόχο: τη μετάβαση της ελληνικής ελαιοκομίας σε μια νέα εποχή γνώσης, βιωσιμότητας και διεθνούς αναγνώρισης.

Η εκδήλωση προβλήθηκε ζωντανά από το BEST HYBRID 1 της τηλεόρασης BEST.