Δείτε σήμερα στις 2 μ.μ. LIVE σε ACTION24 και BEST το ντέρμπι Ολυμπιακού Β – Καλαμάτας

Με την αποστολή γεμάτη ο Αλέκος Βοσνιάδης ρίχνει τη Μαύρη Θύελλα σήμερα στη μάχη κόντρα στον Ολυμπιακό Β΄.

Παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας, συγκριτικά και με όσα έχει δώσει μέχρι σήμερα η ομάδα της Καλαμάτας στο οποίο οι”μελανόλευκοι” θα μετρήσουν δυνάμεις απέναντι σε έναν σύλλογο που παρουσιάζει φέτος ένα ανταγωνιστικό σύνολο και βρίσκεται μόλις δυο βαθμούς πίσω στον πίνακα κατάταξης. Το ματς ξεκινά στις στις 2 μ.μ. διεξάγεται στο γήπεδο του Ρέντη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE II.

Την σημερινή ποδοσφαιρική αναμέτρηση θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από την τηλεοπτική συχνότητα του ACTION24 και του BEST TV Πελοποννήσου.

Ο προπονητής της ομάδας μετά την προπόνηση ανακοίνωσε την αποστολή, την οποία αποτελούν οι: Γκέλιος, Καλογεράκης, Λαδάς, Βαφέας, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Τάχατος, Καλουτσικίδης, Λυμπεράκης, Σπυράκος, Μιράντα, Οικονόμου, Κατάλντι, Λεμονής, Τσορνομάζ, Γκάμα, Τσέλιος, Παμλίδης, Μορέιρα, Μάντζης, Μπονέτο, Κωτσόπουλος.