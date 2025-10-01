Τηλεοπτικές οι αναμετρήσεις Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα. Η Super League 2 ανακοίνωσε τους ορισμούς των αναμετρήσεων της 4ης αγωνιστικής, η οποία θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Το ACTION24 θα μεταδώσει δυο αναμετρήσεις και πιο συγκεκριμένα το Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα από το Βορρά και το Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα του Νότου.

Την Κυριακάτικη αναμέτρηση της Καλαμάτας, στου Ρέντη, με τον Ολυμπιακό, θα έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε LIVE από το ACTION24 και το BEST

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Νοτίου ομίλου:

Σάββατο 04/10

Ηλιούπολη – Αιγάλεω , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 14:00

Κυριακή 05/10