Καλαμάτα: Θέλει τρίποντο για να μείνει στην κορυφή του Β΄ ομίλου της SL2 – Στις 5 μ.μ. με Ηλιούπολη

Τρίποντο που θα την κρατήσει στην κορυφή του β΄ ομίλου της Super League 2 θέλει σήμερα η ομάδα της Καλαμάτας, στην αναμέτρηση με την Ηλιούπολη. Το συγκρότημα του Αλέκου αντιμετωπίζει την ομάδα της Αττικής σήμερα (17:00) στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας για την 3η αγωνιστική της Super League 2, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να δώσει ξεκάθαρα δείγματα για την πορεία των δύο ομάδων.

Η Καλαμάτα μπαίνει με προβάδισμα λόγω φόρμας και έδρας, όμως η Ηλιούπολη χρειάζεται βαθμολογική “ανάσα”!

Η Καλαμάτα προέρχεται από σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί των Χανίων (1-2) και θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο μπροστά στο κοινό της. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, έχει δείξει συνέπεια στην άμυνα και ταχύτητα στην ανάπτυξη, με παίκτες όπως ο Μορέιρα και ο Μπονέτο να κάνουν τη διαφορά στην επίθεση. Στόχος είναι ο έλεγχος του ρυθμού και ένα γρήγορο γκολ που θα φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της.

Η Ηλιούπολη, αντίθετα, μπήκε με το αριστερό στο πρωτάθλημα, έχοντας μόλις έναν βαθμό σε 2 ματς πρωταθλήματος. Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Κουδούνης, γνωρίζει πως η ομάδα του χρειάζεται άμεση αντίδραση. Κλειδί θα είναι η μεσαία γραμμή με τον Σερπέζη και τον Ντούντα, ώστε να περιοριστεί η δημιουργία της Καλαμάτας. Η ταχύτητα του Τσούκαλου, μπορεί να δώσει λύσεις στις αντεπιθέσεις.

Ο Αλέκος Βοσνιάδης, μετά την χθεθινή προπόνηση ανακοίνωσε την αποστολή την οποία αποτελούν οι: Γκέλιος, Καλογεράκης, Λαδάς, Βαφέας, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Τάχατος, Καλουτσικίδης, Λυμπεράκης, Μιράντα, Οικονόμου, Κατάλντι, Λεμονής, Τσορνομάζ, Γκάμα, Τσέλιος, Παμλίδης, Μορέιρα, Μάντζης, Μπονέτο, Κωτσόπουλος.

Β Όμιλος – 3η αγωνιστική

Σάββατο 27/9

Πανιώνιος-Παναργειακός 3-1

Κυριακή 28/9

Athens Kallithea-Ελλάς Σύρου (15:00)

Ολυμπιακός Β-Χανιά (16:00)

Καλαμάτα-Ηλιούπολη (17:00)

Αιγάλεω-Μαρκό (17:00)