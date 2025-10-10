Δείτε στις 18:00 στο BEST Hydrid 1 την Τελική Εκδήλωση της «Ανοιχτής Ακαδημίας Ελαιοκομίας – Μεσσηνία» (video)

Η καρδιά της ελαιοκομίας χτυπά σήμερα στην Καλαμάτα. Με την τελική εκδήλωση του προγράμματος «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας – Μεσσηνία», ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος γνώσης και συνεργασίας για τους ελαιοπαραγωγούς.

Η εκδήλωση θα προβληθεί στις 18:00 στο BEST Hydrid 1.

Η αποψινή εκδήλωση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΑΣ Ένωση Μεσσηνίας, με τη συμμετοχή φορέων, επιστημόνων και παραγωγών και γίνεται στο πλαίσιο προγράμματος με τη στήριξη της «Νέας Γεωργίας – Νέας Γενιάς» και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο προωθεί την καινοτομία και την εξωστρέφεια στον κλάδο της ελιάς.