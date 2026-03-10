Δεν έτυχε, πέτυχε! Ο μετρ των ανόδων, Αλέκος Βοσνιάδης συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Η 7η Μαρτίου του 2026 θα μείνει χαραγμένη στα βιβλία της ιστορίας της Καλαμάτας. Η νίκη μέσα στη Νέα Σμύρνη ήταν το επιστέγασμα σε μια εξαιρετική σεζόν, από την οποία δεν έπεσε ποτέ από την κορυφή της Super League 2. Το γκολ του Μορέιρα χάρισε την πολυπόθητη επιστροφή στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια και ο κόσμος πλημμύρισε τους δρόμους της μεσσηνιακής πρωτεύουσας για να υποδεχτεί τους «ήρωες με το ασπρόμαυρα».

Ανάμεσα σε αυτούς και ο άνθρωπος το όνομα του οποίου είναι συνυφασμένο με τη λέξη «άνοδος». Για τον Αλέκο Βοσνιάδη μιλάμε ασφαλώς, τον μετρ των ανόδων και τον άνθρωπο που ξέρει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ανέλαβε άλλη μία ομάδα που ήθελε να πιει το «νέκταρ» του προβιβασμού. Την οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια στη γη της επαγγελίας. Αυτή ήταν η 6η άνοδος στην καριέρα του πολύπειρου προπονητή. Ή όπως ο ίδιος αρέσκεται να λέει και σωστά, η 7η. Διότι κέρδισε μία μέσα στο χορτάρι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά του αφαιρέθηκε… εξωγηπεδικά όταν η ΑΕΛ έκανε ένσταση για αντικανονική χρησιμοποίηση του Άντονι Φατιόν. Η Ελαφρά Ταξιαρχία μηδενίστηκε, της αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί και οι «βυσσινί» πήραν στα χέρια τους τους… κόπους της ομάδας του Βοσνιάδη.

Δεν έτυχε, πέτυχε: Ο «κυρ Αλέκος» συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Συμπτωματικά, ο Απόλλων ήταν και η πρώτη ομάδα που ανέβασε από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία ο 64χρονος πλέον προπονητής. Ακολούθησε η Νίκη Βόλου και η Κέρκυρα. Για να έρθουν τρεις διαδοχικές, οι οποίες τον έβαλαν στο πάνθεον. Ισοφαρίζοντας αρχικά τον Μπάμπη Τεννέ, ο οποίος έχει ανεβάσει επίσης 6 ομάδες, αλλά και γιατί τον έκαναν τον μοναδικό προπονητή με 3 κολλητές ανόδους.

Πρώτα, επαναφέροντας την Athens Kallithea στην πρώτη κατηγορία τη σεζόν 2023/24. Την αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο, φέρνοντας την ΑΕΛ Novibet εκεί όπου ανήκει. Και πλέον, την Καλαμάτα στα σαλόνια της Σούπερ Λίγκας.

Ακόμη πιο φοβερό είναι ο μέσος όρος βαθμών των ομάδων του ανά αγώνα. Με τη Μαύρη Θύελλα τα… έσπασε μετρώντας 2.57, το υψηλότερο της καριέρας του. Με την ΑΕΛ είχε 2.46, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό του αλλά κατακτώντας και το πρωτάθλημα αήττητος. Στο 2.09 το ποσοστό στην Athens Kallithea, το οποίο έρχεται πίσω από την επίδοσή του στην Κέρκυρα με την οποία μέτρησε 2.26 πόντους ανά ματς! Μόνο τυχαία δεν είναι τα παραπάνω.

Ο «κυρ Αλέκος» έφτιαξε ομάδες που με το ποδόσφαιρό τους κυριάρχησαν στην κατηγορία. Ο άνθρωπος αυτός, διαμόρφωσε τον ποδοσφαιρικό χάρτη σε αρκετές περιστάσεις. Δίνοντας ξανά «ζωή» σε συλλόγους που έψαχναν ελπίδα. Η Καλαμάτα περίμενε τη στιγμή της 26 χρόνια, η Νίκη Βόλου περίμενε 48, η Athens Kallithea περίμενε 18 και ο Απόλλων Σμύρνης άλλα 13. Ακόμη και στα πρώτα του βήματα στην προπονητική να κοιτάξει κανείς, πάλι επιτυχίες θα βρει. Ο Αχιλλέας Τριανδρίας έπαιξε στη Δ’ Εθνική, όπως και ο Ορφέας Σουρωτής. Ανέβασε το Πολύκαστρο στη Γ’ μετά από 17 έτη, επανέφερε την Αναγέννηση Επανομής στη Β’ Εθνική μετά από 29 έτη!

Δεν έτυχε, πέτυχε…

