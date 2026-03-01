Διακοπή Κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό Μεγαλόπολης – Καλαμάτας

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στην τοπική κυκλοφορία, καθώς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, η Αστυνομία αποφάσισε την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Μεγαλόπολης – Καλαμάτας, στο ύψος της Δημοτικής Κοινότητας Δερβενίου. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε μέτρα ασφαλείας και ρύθμισης της κυκλοφορίας, ενώ συνιστάται στους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος

