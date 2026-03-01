Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
1
Μάρτιος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Διακοπή Κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό Μεγαλόπολης – Καλαμάτας

Share
Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στην τοπική κυκλοφορία, καθώς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, η Αστυνομία αποφάσισε την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Μεγαλόπολης – Καλαμάτας, στο ύψος της Δημοτικής Κοινότητας Δερβενίου. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε μέτρα ασφαλείας και ρύθμισης της κυκλοφορίας, ενώ συνιστάται στους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος

Με απόφαση της Αστυνομίας, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Μεγαλόπολης – Καλαμάτας στην Δημοτική Κοινότητα Δερβενίου.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

VIRAL

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode