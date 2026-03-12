Διακρίσεις των σκακιστών του ΝΟΚ στα Μαθητικά Πρωταθλήματα της Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 2026

Μία ακόμα επιτυχία για αποστολή αθλητών της Σκακιστικής Ακαδημίας του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας. Την Κυριακή 8 Μαρτίου στο Μουσικό Σχολείο της Τρίπολης πραγματοποιήθηκαν τα Μαθητικά Πρωταθλήματα της Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 2026.

Συμμετείχαν 25 αθλητές της Σκακιστικής Ακαδημίας του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας εκπροσωπώντας τα σχολεία στα φοιτούν.

Η αθλητική παρουσία τους τίμησε τον Ομιλο καθώς και το σχολείο τους, αφού επέδειξαν μαχητικότητα, ήθος αθλητικό και πολλές επιτυχίας.

Η αποστολή επέστρεψε με 5 Κύπελλα και 11 μετάλλια.

Δυστυχώς πολλοί αθλητές μας δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος λόγω ιώσεων. Ευχόμαστε και ελπίζουμε στα Πανελλήνια Μαθητικά Πρωταθλήματα να συμμετάσχει και ο Ναυτικός Ομιλος Καλαμάτας και τα σχολεία μας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό αθλητών.

Η Εφορος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας κα. Χατζηπαναγιώτου – Τσιάλα Τούλα ευχαριστεί και συγχαίρει όλους τους αθλητές που συμμετείχαν, τις οικογένειές τους και του Θοδωρή Τσεκούρα, Μανώλη μουτζούρη, Μαρία Ρομπάκη και Κατερίνα Αλειφέρη γιατί συνόδεψαν τους αθλητές αλλά και υποστήριξαν την διοργάνωση ως διαιτητές.

Συμμετείχαν 300 παιδιά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και από τις Σπέτσες.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές καθώς και στους υποστηρικτές αυτής της εξαιρετικής διοργάνωσης και κυρίως στο Σκακιστικό Σύλλογο της Τρίπολης.

Οι συμμετοχές αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας ήταν οι παρακάτω:

Νηπιαγωγείο: Παπασταθόπουλος Γιώργος (αργυρό μετάλλιο) Νηπιαγωγείο Διασποράς, Χωραίτης Άγγελος (χάλκινο μετάλλιο) 18ο Νηπιαγωγείο , Καρτάλης Ηλίας Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Μηλούσης Αναστάσης 23ο Νηπιαγωγείο, Μεϊντάνης Μανώλης Λιλιπούπολη.

Α’ Δημοτικού: Μπούρας Αθανάσιος (χάλκινο μετάλλιο) Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Μαυροειδής Γιώργος Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Γιαννακόπουλος Ιωάννης 19ο Δημοτικό.

Β’ Δημοτικού: Ονίπκο Ντέιβιντ (κύπελλο & χρυσό μετάλλιο) Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Τζουμάκης Νικόλας 11ο Δημοτικό, Παυλής Σωτήρης 8ο Δημοτικό, Κελέσης Γιάννης Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Μπέγια Ελένη 19ο Δημοτικό, Κοντός Τάσος 21ο Δημοτικό.

Δ’ Δημοτικού : Τουμαζάτος – Δικαίος Άκης 17ο Δημοτικό.

Ε’ Δημοτικού : Βούρκος Μάρκος (ισοβαθμία στην πρώτη θέση , τα κριτήρια ισοβαθμίας του έδωσαν την 4η θέση) Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Μπέγια Ευαγγελία (αργυρό μετάλλιο στα κορίτσια) 19ο Δημοτικό, Μπούρας Ευθύμιος Εκπαιδευτήρια Μπουγά.

Α’ Γυμνασίου: Μακρής Μάριος (4η θέση) Γυμνάσιο Παραλίας, Κάππος Αθανάσιος Μουσικό σχολείο.

Β’ Γυμνασίου: Κελέσης Κωνσταντίνος (κύπελλο & χρυσό μετάλλιο) Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Κατερίνα Ονίπκο (κύπελλο & χρυσό μετάλλιο στα κορίτσια, αργυρό μετάλλιο στην γενική κατάταξη) Εκπαιδευτήρια Μπουγά.

Γ’ Γυμνασίου: Κατσιλιέρης Παύλος (κύπελλο & χρυσό μετάλλιο) Γυμνάσιο Παραλίας.

Λύκεια : Κυριακόπουλος Νικόλας (κύπελλο & χρυσό μετάλλιο) 3ο Λύκειο Κορογώνας Γιώργος (αργυρό μετάλλιο) 2ο Λύκειο

Είναι ιδιαίτερο σημαντικό που η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Περιφέρειας, οπότε διευκολύνει την μετακίνησης όλων των αθλητών. Μακάρι και του χρόνου το ο Σκακιστικός Σύλλογος Τρίπολης να μπορεί να αναλάβει την διοργάνωση.

Η Έφορος του Σκακιστικού Τμήματος ευχαριστεί για άλλη μία φορά όλους τους υποστηρικτές του Τμήματος, θεσμικούς φορείς, ιδιώτες και ιδιαίτερα τον κ. Στάθη Καρέλια που με τις ευγενικές χορηγίες τους βοηθούν να λειτουργεί άριστα η Σκακιστική Ακαδημία, ν’ απασχολεί δημιουργικά πολλά παιδιά, να προπονεί όσα κάνουν πρωταθλητισμό ώστε να φέρνουν διακρίσεις τιμώντας τον Όμιλο και την πόλη της Καλαμάτας. Τέλος εκφράζει της ιδιαίτερες ευχαριστίες της στα Μ.Μ.Ε. για την πολύτιμη στήριξή τους στην άνοδο και την διάδοση του σκάκι.