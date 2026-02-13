Smart town of the year ο δήμος Καλαμάτας και 6 ακόμη διακρίσεις στα Best City Awards 2026 (video)

Επτά συνολικά βραβεία (Smart Town, 5 Χρυσά, 1 Ασημένιο) απέσπασε ο Δήμος Καλαμάτας στην τελετή των «Best City Awards 2026» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Στην τελετή παρέστησαν ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι και πλειάδα αυτοδιοικητικών απ’ όλη τη χώρα.

Το Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Σαράντο Μαρινάκη και Βασίλη Παπαευσταθίου καθώς και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέα Καραγιάννη.

Τα Best City Awards επιβραβεύουν την καινοτομία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών αναδεικνύοντας κάθε χρόνο τις κορυφαίες πρακτικές και λύσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διοργανώνονται από την εταιρεία BOUSSIAS και τελούν υπό την Αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Δεκάδες Δήμοι, Περιφέρειες και επιχειρήσεις (που διαθέτουν τεχνολογίες για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις) παρέλαβαν το Gold, Silver ή Bronze βραβείο τους, ανάλογα με τη βαθμολογία που προέκυψε από την αξιολόγηση μίας ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής, στην οποία πρόεδρος ήταν ο α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, παρέλαβε για λογαριασμό του Δήμου τα ακόλουθα βραβεία:

Τη διάκριση «Smart Town of the year» (για δεύτερη συνεχή χρονιά)

GOLD στην κατηγορία «Έξυπνη Κινητικότητα ΑμΕΑ» για το έργο «Καλαμάτα Χωρίς Εμπόδια».

GOLD στην κατηγορία «Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) – Φηφιακή χαρτογράφηση» για το έργο «Kalamata Digital Twin».

GOLD στην κατηγορία «Οδηγός Πόλης με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων & ανάδειξη προσφορών» για το έργο «City Mobile Kalamata».

GOLD στην κατηγορία «Ψηφιοποίηση ΔΕΥΑ» για το έργο «Smart Water Kalamata».

GOLD στην κατηγορία «Βιώσιμη Ανάπτυξη Υποδομών» για το έργο «Water Future Kalamata».

SILVER στην κατηγορία «Κοινωνική Ευθύνη» για το έργο «Πολυχώρος “Ρεγγίνα” της Καλαμάτας».

Σε δηλώσεις του, σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ο κ. Βασιλόπουλος -μεταξύ άλλων- ανέφερε:

«Αποτελεί για το Δήμο Καλαμάτας και για εμάς ως Δημοτική Αρχή, ιδιαίτερη χαρά και τιμή η διάκριση του Δήμου μας στα «Best City Awards 2026». Μία διάκριση που περιλαμβάνει επτά βραβεία, πέντε εκ των οποίων είναι Χρυσά ένα Αργυρό και το μεγάλο Smart Town of the Year.

Αυτή η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας, προγραμματισμού και μιας σταθερής πολιτικής βούλησης να επενδύουμε στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου μας. Αποδεικνύει δε ότι όταν υπάρχει όραμα, συνεργασία και λογοδοσία, η αυτοδιοίκηση μπορεί να παράγει μετρήσιμο έργο και απτά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι οι διακρίσεις αυτές προέκυψαν έπειτα από αξιολόγηση ανεξάρτητης επιτροπής, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ και με τη συμμετοχή αιρετών της αυτοδιοίκησης. Αυτό ενισχύει το κύρος της αναγνώρισης και επιβεβαιώνει ότι η Καλαμάτα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στον εθνικό χάρτη των «έξυπνων» και σύγχρονων πόλεων.

Οι διακρίσεις του Δήμου Καλαμάτας:

GOLD στην κατηγορία «Έξυπνη Κινητικότητα ΑμΕΑ» για το έργο «Καλαμάτα Χωρίς Εμπόδια». Ένα ευφυές σύστημα αποτροπής παράνομης στάθμευσης σε θέσεις ΑμεΑ και ράμπες πρόσβασης, με την εγκατάσταση περίπου 450 αισθητήρων σε καίρια σημεία της πόλης. Το σύστημα προσφέρει συνεχή εποπτεία και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω εφαρμογών κινητού, διευκολύνοντας τη δημοτική αστυνομία και τους πολίτες. Η πρωτοβουλία ενώνει την τεχνολογία με την κοινωνική υπευθυνότητα, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, τη βιώσιμη κινητικότητα και τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο.

GOLD στην κατηγορία «Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) – Ψηφιακή χαρτογράφηση» για το έργο «Kalamata Digital Twin». Η Καλαμάτα πρωτοπορεί με το Kalamata Digital Twin, ένα ζωντανό ψηφιακό αντίγραφο της πόλης. Το μοντέλο ενσωματώνει όλα τα δεδομένα του Κλιματικού Συμβολαίου και των 77 έργων για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, επιτρέποντας ανάλυση, παρακολούθηση και διαφάνεια.

GOLD στην κατηγορία «Οδηγός Πόλης με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων & ανάδειξη προσφορών» για το έργο «City Mobile Kalamata». Ένας Έξυπνος Οδηγός Πόλης που συνδέει πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα. Μέσα από web πύλη και mobile εφαρμογή, οι χρήστες ενημερώνονται για νέα, εκδηλώσεις, θέσεις εργασίας και προσφορές, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, υποβάλλουν αιτήματα και λαμβάνουν άμεσες ειδοποιήσεις. Με 29 υποσυστήματα, το City Mobile ενισχύει την τοπική οικονομία, προάγει τη συμμετοχική διακυβέρνηση και αναδεικνύει την Καλαμάτα ως έξυπνη, διαδραστική και φιλόξενη πόλη, μια πόλη που ζει και αναπνέει στο κινητό σου.

GOLD στην κατηγορία «Ψηφιοποίηση ΔΕΥΑ» για το έργο «Smart Water Kalamata». Η Καλαμάτα προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων με το έργο Smart Water Kalamata της ΔΕΥΑΚ. Το έργο τηλεμετρίας περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού για την ανίχνευση διαρροών και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας δεξαμενών, γεωτρήσεων και αντλιοστασίων. Μέσω ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, η πόλη θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη ροή, την πίεση και τις απώλειες του δικτύου, μειώνοντας τη σπατάλη και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση. Η Καλαμάτα αξιοποιεί την τεχνολογία για να προστατεύσει τον πιο πολύτιμο φυσικό της πόρο — το νερό.

GOLD στην κατηγορία «Βιώσιμη Ανάπτυξη Υποδομών» για το έργο «Water Future Kalamata». Με δίκτυα ύδρευσης που σε τμήματά τους ξεπερνούν τα 50 έτη ζωής, η Καλαμάτα κάνει μια ιστορική επένδυση εκατομμυρίων ευρώ για το μέλλον της μέσω δύο εμβληματικών έργων της ΔΕΥΑΚ. Η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού Φ800 από τις Πηγές Πηδήματος έως την Καλαμάτα – Μεσσήνη και η κατασκευή δεξαμενής 8.300 m³ στον Άη Ιωάννη Καρβούνη εξασφαλίζουν σταθερή, ποιοτική υδροδότηση για τις επόμενες δεκαετίες. Το Water Future Kalamata αποτελεί θεμέλιο βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας και ποιότητας ζωής για τις επόμενες γενιές.

SILVER στην κατηγορία «Κοινωνική Ευθύνη» για το έργο «Πολυχώρος “Ρεγγίνα” της Καλαμάτας». Ένας αναβαθμισμένος, φιλόξενος χώρος για κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, ο οποίος βρίσκεται στην «καρδιά» της Καλαμάτας, στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης.

Και η κεντρική βράβευση «SMART TOWN of the Year», βράβευση που λαμβάνει για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος Καλαμάτας. Μία βράβευση που αναγνωρίζει τη συνολική μας στρατηγική για την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, μια βράβευση σημαντική καθώς προέρχεται μέσα από την επιλογή και την ψηφοφορία συναδέλφων αυτοδιοικητικών απ’ όλη τη χώρα.

Όλες οι βραβεύσεις συνολικά, αλλά και η βράβευση στη γενική κατηγορία, δεν είναι απλώς ένας τίτλος, ένα τιμητικό βραβείο.

Αντανακλούν τη σταθερή μας προσήλωση στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή.

Επιβεβαιώνουν ότι η Καλαμάτα διεκδικεί και κατακτά ρόλο πρωταγωνιστικό την Ελλάδα και όχι μόνο.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες μου, τους αιρετούς, τις υπηρεσίες του Δήμου, τους φορείς και τους πολίτες που στηρίζουν τις δράσεις μας.

Οι διακρίσεις αυτές μας γεμίζουμε ευθύνη να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αφοσίωση, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα που διασφαλίζουν για την Καλαμάτα και τους ανθρώπους της ένα καλύτερο μέλλον.

Με έργο χειροπιαστό αλλάζουμε την Καλαμάτα, κάνοντας πράξη το σχεδιασμό μας. Και έτσι θα συνεχίσουμε».