Διάκριση του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας στον διαγωνισμό ορθογραφίας

Το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας φιλολόγου Πετρούλας Αθανασοπούλου, συμμετείχε με επιτυχία στον 6ο Διαγωνισμό Ορθογραφίας και Γλώσσας για μαθητές/τριες Γυμνασίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας (7 & 14 Φεβρουαρίου).

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο “Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι μαθητές Αθανάσιος Κάππος και Ορέστης Μπούρας από την Α’ Γυμνασίου και η μαθήτρια Μαρία Κουλοπούλου από τη Β’ Γυμνασίου. Η Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας δεν κατέστη δυνατό να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, λόγω συμμετοχής σε προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δράσεις.”

Στη β’ φάση του διαγωνισμού (γραπτή δοκιμασία), όπου προκρίνονται οι τρεις πρώτοι/ες ανά τάξη σε επίπεδο νομού, τα αποτελέσματα για την Α’ Γυμνασίου ήταν:

1η θέση: Κάππος Αθανάσιος

2η θέση: Μπούρας Ορέστης

Η Μαρία Κουλοπούλου ολοκλήρωσε με επιτυχία και τη β’ φάση του διαγωνισμού.

Η γ’ φάση (τελικός) διεξήχθη το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στην οποία οι τρεις νικητές/τριες και οι ισοβαθμήσαντες/σασες από τη β΄ φάση από κάθε τάξη και από κάθε Περιφερειακή Ενότητα διαγωνίστηκαν προφορικώς ενώπιον επιτροπής και κοινού.

Αποτελέσματα γ’ φάσης:

1η θέση: Κάππος Αθανάσιος

Ιδιαίτερα αξιόλογη ήταν και η παρουσία του Μπούρα Ορέστη, ο οποίος ακολούθησε τους πρωτεύσαντες σημειώνοντας μόνο ένα λάθος.

“Η Διεύθυνση του Μουσικού σχολείου και ο Σύλλογος καθηγητών συγχαίρουν όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους και τους μαθητές που εκπροσώπησαν επάξια το σχολείο σ’ έναν διαγωνισμό που δεν αποτελεί μόνο μια δοκιμασία γνώσεων, αλλά μια ευκαιρία μάθησης, εξέλιξης και αγάπης για την ελληνική γλώσσα. Επίσης η συντονίστρια της προσπάθειας, κα Πετρούλα Αθανασοπούλου, ευχαριστεί θερμά και τους γονείς των μαθητών/τριών για την άψογη συνεργασία τους και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο έργο των καθηγητών του σχολείου.”