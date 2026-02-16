Δυναμική Ευρωπαϊκή Παρουσία του 3ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας μέσα από το Πρόγραμμα Erasmus+

Το 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, συνεχίζει να ενισχύει με συνέπεια και δυναμισμό τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό, υλοποιώντας με επιτυχία δράσεις του προγράμματος Erasmus+, που προάγουν τη συνεργασία, την καινοτομία και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, άνοιξε τις πόρτες του και φιλοξένησε εκπαιδευτικούς από το σχολείο «Queen Marie» της Ρουμανίας, για job shadowing, στο πλαίσιο Διαπίστευσης Erasmus+ για την Κινητικότητα Προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σύγχρονες και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, με έμφαση στην ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην τάξη, μέσα από την αξιοποίηση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών. Παράλληλα, το πρόγραμμα της επίσκεψης εμπλουτίστηκε με ποικίλες παιδαγωγικές και συνεργατικές δράσεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη δημιουργία διακρατικών εκπαιδευτικών έργων.

Λίγες ημέρες αργότερα, από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2025, το σχολείο μας υποδέχθηκε δύο ακόμη εκπαιδευτικούς από το Liceo Classico Statale «Giuseppe Garibaldi» του Παλέρμο της Ιταλίας, στο πλαίσιο αντίστοιχης ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η επίσκεψη επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας, στην ανάδειξη της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και εκπαιδευτικές προτεραιότητες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη συνεργασία μεταξύ των δύο σχολείων.

Η ευρωπαϊκή αυτή πορεία συνεχίστηκε από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025, όταν το σχολείο μας φιλοξένησε εκπαιδευτικούς από το Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija της Λιθουανίας, στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ Job Shadowing με τίτλο «Bridging Greek and Lithuanian Heritage through Education and Culture». Η κινητικότητα αυτή ανέδειξε τον ρόλο της εκπαίδευσης ως γέφυρας πολιτισμού, ενισχύοντας τη γνώση της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς και καλλιεργώντας τη διαπολιτισμική κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε η κινητικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου στην Αυστρία, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Bridging Cultures, Shaping Futures: A Greek – Austrian Journey into Sustainability and Heritage», δεκαέξι μαθητές και μαθήτριες, συνοδευόμενοι από τέσσερις εκπαιδευτικούς, επισκέφθηκαν το σχολείο BG/BRG St. Martin στο Villach της Αυστρίας, συμμετέχοντας σε δράσεις εκπαιδευτικής και πολιτισμικής ανταλλαγής.

Οι μαθητές του αυστριακού σχολείου παρουσίασαν εργασίες που ανέδειξαν βασικές πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος της Αυστρίας, καθώς και στοιχεία της περιβαλλοντικής, πολιτισμικής και οικονομικής ταυτότητας της πόλης και της χώρας τους, με αναφορές στον ιστορικό ρόλο της περιοχής ως εμπορικού και οικονομικού κέντρου. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες ξεναγήσεις στη Βιέννη, με σταθμούς το συγκρότημα Hofburg, το Μουσείο Τέχνης, την Κρατική Όπερα και το Κοινοβούλιο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η επίσκεψη στην Πανεπιστημιούπολη, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονου βιοκλιματικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής καινοτομίας.

Στη συνέχεια, η αποστολή μετέβη στο Villach, όπου οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από αυστριακές οικογένειες και συμμετείχαν σε βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις που εστίασαν στη φυσιογνωμία της πόλης και την πολιτισμική της ταυτότητα. Ιδιαίτερης εκπαιδευτικής αξίας υπήρξαν οι επισκέψεις στην πρότυπη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων στο Spital, τη μεγαλύτερη της περιοχής της Καρινθίας, καθώς και σε εργαστήριο αρτοσκευασμάτων στο Klagenfurt, όπου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με παραδοσιακές παραγωγικές διαδικασίες και τοπικά αγροτικά προϊόντα.

Η εκπαιδευτική αυτή κινητικότητα ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο, καθώς συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης, στη γνωριμία με διαφορετικούς τρόπους ζωής και στην καλλιέργεια στάσεων συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των διεθνών εκπαιδευτικών ανταλλαγών ως πολύτιμου εργαλείου παιδείας και πολιτισμού.

Το 2026, το σχολείο μας από τις 14 -16 Ιανουαρίου είχε τη χαρά να υποδεχτεί τέσσερις εκπαιδευτικούς από το Τορίνο της Ιταλίας, στο πλαίσιο δράσης «job shadowing». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα ευρύ φάσμα ανθρωπιστικών μαθημάτων, καθένα από τα οποία υλοποιήθηκε με διαφορετικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Παράλληλα τους δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους μαθητές, να ανταλλάξουν απόψεις με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, να συγκρίνουν διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους και να συζητήσουν τρόπους εμβάθυνσης σε κοινές ανθρωπιστικές αξίες. Στο πλαίσιο της παραμονής τους στην περιοχή επισκέφθηκαν επίσης τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης.

Οι δράσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι το 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας επενδύει σταθερά στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, στην καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών του. Το Erasmus+ αποτελεί για το σχολείο όχι μόνο ένα πρόγραμμα κινητικότητας, αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης, συνεργασίας και δημιουργίας ενός ανοιχτού, σύγχρονου και συμπεριληπτικού σχολείου, που ενισχύει τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.