Επιστημονική Ημερίδα: ”Η Ελληνική Γλώσσα ως Οικουμενική Αξία” – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη παρευρέθηκε ο κ. Ιωάννης Σόλαρης, Τακτικός Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας και Σύμβουλος Φιλολόγων Μεσσηνίας., αναδεικνύοντας την Επιστημονική Ημερίδα «Η Ελληνική Γλώσσα ως Οικουμενική Αξία». Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Σόλαρης παρουσίασε τους διακεκριμένους εισηγητές της ημερίδας, τον Πρέσβη και Μόνιμο Αντιπρόσωπο στην UNESCO κ. Γεώργιο Κουμουτσάκο, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Ανδρέα Μαρκαντωνάτο, καθώς και τον ίδιο. Στόχος της δράσης είναι η προβολή της παγκόσμιας συμβολής της ελληνικής γλώσσας στον πολιτισμό και την επιστήμη.