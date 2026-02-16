Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
16
Φεβρουάριος
TOP
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιστημονική Ημερίδα: ”Η Ελληνική Γλώσσα ως Οικουμενική Αξία” – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (video)

Share

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη παρευρέθηκε ο κ. Ιωάννης Σόλαρης, Τακτικός Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας και Σύμβουλος Φιλολόγων Μεσσηνίας., αναδεικνύοντας την Επιστημονική Ημερίδα «Η Ελληνική Γλώσσα ως Οικουμενική Αξία». Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Σόλαρης παρουσίασε τους διακεκριμένους εισηγητές της ημερίδας, τον Πρέσβη και Μόνιμο Αντιπρόσωπο στην UNESCO κ. Γεώργιο Κουμουτσάκο, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Ανδρέα Μαρκαντωνάτο, καθώς και τον ίδιο. Στόχος της δράσης είναι η προβολή της παγκόσμιας συμβολής της ελληνικής γλώσσας στον πολιτισμό και την επιστήμη.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode