Διάλογος συνεργασίας με τον Σύλλογο Διατελεσάντων Δημάρχων, Κοινοταρχών και Συμβούλων Σπάρτης στην ΠΕ Λακωνίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας Θεόδωρο Βερούτη πραγματοποίησε την Τετάρτη 20 Αυγούστου, το Δ.Σ. του Συλλόγου «Τοπική Ένωση Διατελεσάντων Δημάρχων, Κοινοταρχών, Μελών των Δημοτικών-Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου Σπάρτης», αποτελούμενο από τους κ.κ. Αποστολάκο Δημήτριο (Πρόεδρο), Καπετάνακη Σαράντο (Αντιπρόεδρο), Γιαξόγλου Γεώργιο (Γενικό Γραμματέα), Σουμάκη Ιωάννη (Ταμία), Μοιράγια Νικόλαο (μέλος) και Κανελλόπουλο Γεώργιο (μέλος).

Συμμετείχε επίσης και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι επιδιώξεις και οι σκοποί του Συλλόγου, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ενεργό δίαυλο διαλόγου και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία, αξιοποιώντας την αυτοδιοικητική γνώση και εμπειρία των μελών του.

Με τη σειρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Βερούτης, αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Συλλόγου για την επίσκεψή τους, τους ενημέρωσε για τις δράσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Δήμο Σπάρτης, αλλά και σε όλο το Νομό και δήλωσε:

«Η παρουσία σήμερα εδώ του Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι η αγάπη και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και πρόοδο του Δήμου Σπάρτης, δεν παύει με την λήξη της αυτοδιοικητικής θητείας. Αντιθέτως η εμπειρία και η διάθεση της προσφοράς των ανθρώπων που έχουν υπηρετήσει το θεσμό με συνέπεια και ήθος, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους συμμάχους στην κοινή προσπάθεια για μία αποτελεσματικότερη τοπική αυτοδιοίκηση.

Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου αναγνωρίζουμε τη σημασία της θεσμικής μνήμης και της συνέχειας στη δημόσια διοίκηση και γι΄ αυτό είμαστε θετικοί σε προτάσεις συνεργασίας όλων των φορέων για την προώθηση κοινών στόχων και δράσεων, προς όφελος των πολιτών της Λακωνίας».