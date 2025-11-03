Διαμαρτυρία μαθητών την Πέμπτη στην Καλαμάτα

“Όχι” στις τριπλές πανελλαδικές, κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών, καλύτερο σύστημα μάθησης και σχολικά κτήρια, είναι στα ζητούμενα των διαμαρτυρόμενων μαθητών στην Καλαμάτα, που προγραμματίζουν συγκέντρωση στην πλατεία της πόλης την Πέμπτη.

Όπως αναφέρουν στο κάλεσμά τους οι μαθητές Καλαμάτας διαμαρτύρονται για «Τριπλές πανελλαδικές, κτήρια ερείπια, κενά καθηγητών, αίθουσες κλουβιά, σχολεία των SOS και της παπαγαλίας. Ως εδώ! Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, κλειστά σχολεία και όλοι οι μαθητές στους δρόμους σε όλη τη χώρα.

Απαιτούμε:

-Ούτε σκέψη για τριπλές πανελλαδικές!

-Να λυθεί εδώ και τώρα η μετακίνηση για τους μαθητές στα σχολεία τους

-Να καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών

-Όχι συγχωνεύσεις τμημάτων – 15 μαθητές/ τάξη, ειδικά στις Ομ. Προσανατολισμού Γ΄ ΓΕΛ

-Επιδιορθώσεις και έλεγχοι στα σχολεία κτήρια, τις υποδομές, τα εργαστήρια

-Καμία σκέψη για αποβολή και καταστολή σε μαθητές και σχολεία που αγωνίζονται!

-Να γίνουν όλες οι εκδρομές, που είναι άλλωστε κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να στηριχτούν οικονομικά όλα τα παιδιά για να πάνε.

-Να μειωθούν οι τιμές στα σχολικά κυλικεία με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής μας!»

Η συγκέντρωση στην πόλη της Καλαμάτας θα γίνει στις 12 μ. την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης.