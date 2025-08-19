Diamond League: Eξωπραγματικός Καραλής… Θριάμβευσε στη Λωζάνη με άλμα πάνω από τα 6 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν καταλαβαίνει από καιρικές συνθήκες. Κάτω από τη βροχή, δίπλα στη λίμνη της Γενεύης, ο Καραλής αναδείχθηκε νικητής στο Diamond League της Λωζάνης ξεπερνώντας για άλλη μια φορά τα έξι μέτρα.

Ο 25χρονος Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα από τα 5,72μ., τα οποία και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση, ενώ επέλεξε να αφήσει τα 5,82μ.

Ο Καραλής έκανε τη νέα του προσπάθεια στα 5,92μ., περνώντας ξανά επιβλητικά πάνω από τον πήχη.

O Καραλής περνά τα 6,02μ με την τρίτη προσπάθεια για τη νίκη στη Λωζάνη.