Diamond League: Eξωπραγματικός Καραλής… Θριάμβευσε στη Λωζάνη με άλμα πάνω από τα 6 μέτρα

Ούτε η βροχή δεν σταματάει τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος βγήκε νικητής στο Diamond League της Λωζάνης, ξεπερνώντας για άλλη μια φορά τα έξι μέτρα. Αυτή ήταν η παρθενική νίκη για τον 25χρονο πρωταθλητή σε Diamond League.
Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν καταλαβαίνει από καιρικές συνθήκες. Κάτω από τη βροχή, δίπλα στη λίμνη της Γενεύης, ο Καραλής αναδείχθηκε νικητής στο Diamond League της Λωζάνης ξεπερνώντας για άλλη μια φορά τα έξι μέτρα.
Ο 25χρονος Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα από τα 5,72μ., τα οποία και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση, ενώ επέλεξε να αφήσει τα 5,82μ.
Ο Καραλής έκανε τη νέα του προσπάθεια στα 5,92μ., περνώντας ξανά επιβλητικά πάνω από τον πήχη.
πηγη www.sport24.gr