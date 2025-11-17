Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Διανομή κρέατος για τις εορτές των Χριστουγέννων από τον δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων που ασκεί, θα προβεί σε διανομή χοιρινού κρέατος για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 2025.

Η υποβολή αιτήσεων για την διανομή κρέατος σε άπορους δημότες για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ξεκίνησε σήμερα 17 Νοεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 3 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την σχετική αίτηση  (Δείτε ΕΔΩ) από την είσοδο ή από το γραφείο 1.27 του Κτιρίου Β, του Δημαρχείου Αθηνών 99.

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721360636.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Έντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2024
  • Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2024
