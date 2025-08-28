Διεθνής Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ στην Ολυμπία

Φαντάζει σχεδόν αδιανόητο να δει κανείς στη χώρα µας από κοντά ανθρωποειδή ροµπότ να συµµετέχουν ακόµη και σε… ολυµπιακά αθλήµατα –από τρέξιµο και άλµατα µέχρι… ποδόσφαιρο– δηµιουργώντας ένα σκηνικό που λαµβάνει διαστάσεις σχεδόν φουτουριστικές. Κι όµως, η Ολυµπία ενόψει και της πρώτης ∆ιεθνούς Ολυµπιάδας Ανθρωποειδών Ροµπότ, πρόκειται να µετατραπεί σε σηµείο συνάντησης κορυφαίων εταιρειών ροµποτικής, οι οποίες θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν τεχνολογίες που θα καθορίσουν κυριολεκτικά το µέλλον.

Ανάµεσα σ’ αυτές και η κινεζική Unitree, η οποία πρόσφατα προκάλεσε φρενίτιδα όταν το ανθρωποειδές ροµπότ της έκανε µε µεγάλη επιδεξιότητα ακροβατικές κινήσεις. «∆εν πρόκειται για ακαδηµαϊκό συνέδριο, καλούµε να έρθουν εταιρείες που βρίσκονται στην αιχµή της τεχνολογίας», εξηγεί στην «Κ» ο Μηνάς Λιαροκάπης, CEO της Acumino. Η εταιρεία µαζί µε την Endeavor διοργανώνουν τη νέα αυτή πρωτοβουλία για πρώτη φορά, από τις 29 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεµβρίου. «Ο κλάδος αυτός βρίσκεται σε άνθηση, υπάρχει ένα community που µεγαλώνει συνεχώς. Πλέον έχω χάσει το µέτρηµα», αναφέρει o ίδιος µιλώντας στην «Κ». Η άνθηση αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία, αφού σύµφωνα µε την πλατφόρµα Crunchbase, οι επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες ροµποτικής έχουν ξεπεράσει µέχρι στιγµής τα 6 δισ. δολ., από 7,5 δισ. δολ. όλο το 2024.

Η Acumino, µε παρουσία στη Νέα Ζηλανδία αλλά και στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται µεταξύ των ελληνικών startups που ανήκουν σ’ αυτή την κοινότητα, για την οποία κάνει λόγο ο κ. Λιαροκάπης. Η εταιρεία έχει αναπτύξει εξωσκελετικά συστήµατα που ενσωµατώνουν ροµποτικά χέρια, µέσω των οποίων ο άνθρωπος µεταφέρει την τεχνογνωσία και την επιδεξιότητά του στα ροµπότ. Στόχος να συµβάλει στην αυτοµατοποίηση των εργοστασίων γρήγορα και µε χαµηλότερο κόστος. «Το πρόβληµα της επιδεξιότητας στα ροµπότ δεν είναι απλό. Είναι δέκα φορές πιο δύσκολο και από την αυτόνοµη οδήγηση», σηµειώνει ο ίδιος, τονίζοντας πως λόγω του έντονου ανταγωνισµού από την Κίνα, όπου εκεί συγκεντρώνεται όλο το κοµµάτι της παραγωγής, η Ευρώπη πλέον βιώνει µία υπαρξιακή κρίση. Η Acumino µετράει 19 εργαζοµένους, ενώ εκτός από χώρες του εξωτερικού υπάρχει ενδιαφέρον και από ελληνικές εταιρείες για την τεχνολογία της. «Εχουµε επισκεφτεί 30 ελληνικά εργοστάσια και από αυτά σύντοµα µπορούµε να τοποθετήσουµε την τεχνολογία µας σε 6-7».

