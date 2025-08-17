Τελευταία Νέα
Ειδοποιήσεις 112: Πώς ενημερώνονται όσοι δεν διαθέτουν smartphone

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιές ή έντονα φαινόμενα, η Πολιτική Προστασία μέσω του 112 ειδοποιεί τους πολίτες για να διασφαλιστεί η προστασία τους.

Εναλλακτικοί τρόποι λήψης ειδοποιήσεων χωρίς έξυπνο κινητό

Ακόμη κι αν κάποιος δεν διαθέτει smartphone, μπορεί να ενημερώνεται μέσω SMS, email ή φωνητικών κλήσεων (text-to-speech) στο κινητό ή στο σταθερό του.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στην υπηρεσία, είτε μέσω της επίσημης σελίδας του 112 είτε κάνοντας απευθείας κλήση στο 112 από οποιαδήποτε συσκευή.

Πηγή: newmoney.gr

