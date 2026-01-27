ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Σταύρου Τσιχριτζ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Σταύρου Τσιχριτζή, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Καλαμάτας και Υπευθύνου Επικοινωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την παράσταση των μελών του στην εξόδιο ακολουθία. Αντί κατάθεσης στεφάνου, θα διατεθεί χρηματικό ποσό υπέρ του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» (Άσυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας).

Η ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Με εκτίμηση,

Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας

Η Πρόεδρος

Τασούλα Φοιφά

Η Γραμματέας

Διονυσία Στέφανου