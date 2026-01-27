Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
27
Ιανουάριος
TOP
ΤΟΠΙΚΑ

ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Σταύρου Τσιχριτζ

Share
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Σταύρου Τσιχριτζή, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Καλαμάτας και Υπευθύνου Επικοινωνίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την παράσταση των μελών του στην εξόδιο ακολουθία. Αντί κατάθεσης στεφάνου, θα διατεθεί χρηματικό ποσό υπέρ του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» (Άσυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας).
Η ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.
Με εκτίμηση,
Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Καλαμάτας
Η Πρόεδρος
Τασούλα Φοιφά
Η Γραμματέας
Διονυσία Στέφανου
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode