Ομόφωνη έγκριση απολογισμών και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ε.Υ.Π.Σ.Ν. Μεσσηνίας

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Μεσσηνίας (Ε.Υ.Π.Σ.Ν.).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα παρόντα μέλη τόσο ο διοικητικός όσο και ο οικονομικός απολογισμός για το έτος 2025, επιβεβαιώνοντας το κλίμα ενότητας και εμπιστοσύνης στο έργο της Ένωσης.

Μετά το πέρας των εργασιών ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ε.Υ.Π.Σ.Ν. Μεσσηνίας, μέσα σε εορταστικό κλίμα, με ανταλλαγή ευχών για μια δημιουργική και υγιή νέα χρονιά μεταξύ των συναδέλφων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και κλήρωση δώρων, με τους τυχερούς να είναι:

Διήμερο ταξίδι στο Ναύπλιο , προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου TRAVEL Κ. και της Ε.Υ.Π.Σ.Ν. Μεσσηνίας: τυχερός ο συνάδελφος Κομπότης Σταύρος .

Δωροεπιταγή υγρών καυσίμων αξίας 50 ευρώ , προσφορά του πρατηρίου AVIN Ξυπολίτος Νικόλαος – Καλαμάτα: τυχερός ο συνάδελφος Κοιψαμπέλης Βασίλης .

Γεύμα αξίας 50 ευρώ, προσφορά του καφενείου Κτίστης Κωνσταντίνος – Καλαμάτα: τυχερός ο συνάδελφος Γεωργακόπουλος Γεώργιος.

Η Ε.Υ.Π.Σ.Ν. Μεσσηνίας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους επαγγελματίες που στήριξαν την εκδήλωση με τις προσφορές τους, καθώς και προς το Αρτοποιείο–Ζαχαροπλαστείο Δαλκαφούκης για την ευγενική προσφορά της βασιλόπιτας.