Τρία χρόνια χωρίς θέρμανση | Κραυγή αγωνίας μαθητών και γονέων του Γυμνασίου και Λυκείου Μελιγαλά – Η δέσμευση του Δήμου Οιχαλίας (video & pic’s)

Χωρίς θέρμανση παραμένουν, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου στο Μελιγαλά.

Σήμερα γονείς και μαθητές πραγματοποίησαν κοινή διαμαρτυρία, ζητώντας άμεση παρέμβαση και διεκδικώντας λύσεις, με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Το πρωί της Δευτέρας οι μαθητές προέβησαν σε αποχή από τα μαθήματά τους και με την στήριξη των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη σχολική μονάδα.

Τα παιδιά όπως δηλώνουν αισθάνονται απογοήτευση και δεν μπορούν άλλο να βιώνουν αυτή την κατάσταση. Επιστρατεύουν μπουφάν, κασκόλ, ακόμα και …κουβέρτες αφού οι σόμπες που έχουν διατεθεί δεν επαρκούν για να ζεστάνουν τις αίθουσες.

Σε παρέμβασή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST ο Αντιδήμαρχος Οιχαλίας κ. Δημητρακόπουλος στάθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει από τον Δήμο για την επίλυση του θέματος, διευκρινίζοντας πως η όλη καθυστέρηση οφείλεται σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δεσμεύτηκε πως οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και εντός της εβδομάδας το σύστημα θέρμανσης θα λειτουργήσει.