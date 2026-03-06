Δημήτρης Πτωχός: «Ανάπτυξη, επενδύσεις και γνώση η στρατηγική για το μέλλον της Πελοποννήσου»

Την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της Πελοποννήσου, μέσα από επενδύσεις, ανάπτυξη της βιομηχανίας και στενότερη σύνδεση της οικονομίας με τη γνώση και την καινοτομία, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο ETVA Vipe Studio στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης.

Συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ Ηλία Παλιαλέξη και τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Γιώργο Αλοίμονο, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων, όπως το δημογραφικό ζήτημα.

«Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η προσέλκυση επενδύσεων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να γίνει η Περιφέρειά μας πιο ελκυστική για τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και ένταση γνώσης.

Στόχος ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα συνδέει τη βιομηχανία και τη μεταποίηση με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας αποτελεί η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών που θα διευκολύνουν την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, η ύπαρξη οργανωμένων υποδοχέων επιχειρηματικής δραστηριότητας και σαφούς χωροταξικού σχεδιασμού είναι κρίσιμη για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Παράλληλα, προωθούνται πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, με επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και απλοποίηση των αδειοδοτήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έχει μεταφερθεί σε ειδική επιτροπή, ώστε να περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος εξέτασης των φακέλων.

Ισχυρό ενδιαφέρον για επενδύσεις

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Πελοπόννησο. Όπως ανέφερε ο κ. Πτωχός, δύο προσκλήσεις της Περιφέρειας για την ενίσχυση επιχειρήσεων, συγκέντρωσαν επενδυτικές προτάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό. Η σημαντική αυτή ανταπόκριση οδήγησε την Περιφέρεια σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων για τη χρηματοδότηση περισσότερων επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης που θα απευθύνεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο τη στήριξη μικρότερων επενδυτικών πρωτοβουλιών μέσα στους επόμενους μήνες.

Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και στις περιοχές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, οι οποίες επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση. Στην Πελοπόννησο το πρόγραμμα αφορά τους δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας, όπου έχουν ήδη κατατεθεί πολυάριθμες επενδυτικές προτάσεις που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης και ωρίμανσης.

Στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα για την οικονομία της Πελοποννήσου, σημειώνοντας ότι η περιοχή διαθέτει υψηλό ποσοστό ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στη γεωργία και την αγροτική παραγωγή.

Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα είναι ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, ώστε τα επαγγέλματα της γης να γίνουν ξανά ελκυστικά για τις νεότερες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία Γεωργικής Σχολής στη Μεγαλόπολη, η οποία θα λειτουργεί κυρίως ως κέντρο κατάρτισης παραγωγών. Στόχος είναι η εκπαίδευση σε σύγχρονες πρακτικές, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η βελτίωση της παραγωγικότητας.

Έμφαση στη γνώση και την καινοτομία

Σημαντικός πυλώνας της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας είναι και η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία.

Ήδη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει δημιουργηθεί δίκτυο επιχειρηματικών κέντρων σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με σκοπό τη στήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Τα κέντρα αυτά παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και καθοδήγηση για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία κέντρων καινοτομίας σε κάθε νομό της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και το Πανεπιστήμιο, με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας.

Στον τομέα της έρευνας, η Περιφέρεια συνεργάζεται επίσης με την Ακαδημία Αθηνών για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Προσαρμογής στην Καλαμάτα, ενώ η νέα Γεωργική Σχολή θα λειτουργήσει σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος γνώσης, καινοτομίας και παραγωγής που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Πελοποννήσου τα επόμενα χρόνια.