ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θετικές οι εξελίξεις για τα έργα της ΚΤΥΠ, προβληματισμός για τον Φ800, πίεση για νέες παρεμβάσεις στις περιοχές που έχουν πληγεί (video)

Θετικές διαγράφονται οι εξελίξεις για τα έργα που δρομολογούνται στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα από την πλευρά των «Κτιριακών Υποδομών». Η συνεργασία με τον δήμο είναι σε πολύ καλό επίπεδο και στο επίκεντρο είναι η βελτίωση της σχολικής στέγης. Από την άλλη, στην ατζέντα της δημοτικής αρχής είναι τα έργα στον Ταΰγετο, όπου διεκδικούνται περαιτέρω ποσά για παρεμβάσεις σε σημεία που κρίνονται απαραίτητες και άμεσες. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στο πλαίσιο της σημερινής εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις καθυστερήσεις γύρω από το έργο με τον αγωγό Φ800.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
