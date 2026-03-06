Τελευταία Νέα
Βελτίωση δημοτικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων στην Καλαμάτα

Σε εξέλιξη είναι το έργο αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων που υπάρχουν σήμερα και είναι παλαιάς τεχνολογίας (μεταλλικών αλογονιδίων) με φωτιστικά LED. Αυτά βρίσκονται εντός των νησίδων των οδών: Ηρώων πολυτεχνείου από (Αρτέμιδος έως κόμβο Διασποράς) και Αρτέμιδος από (Ν. Πλαστήρα έως Μακεδονίας). Πρόκειται περί τα 300 τεμάχια μαζί με τον συνοδό εξοπλισμό, ενώ θα υπάρξει όπου απαιτηθεί αντικατάσταση του υπόγειου δικτύου.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο με την ολοκλήρωση του έργου πέραν της αναβάθμισης στο φωτισμό των εν λόγο οδών, θα επιτευχθεί οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος λόγω αλλαγής τεχνολογίας από συμβατά φωτιστικά σε LED, περίπου κατά 75%.

