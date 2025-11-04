Δημήτρης Πτωχός: «Ενίσχυση της πυροπροστασίας στην Πελοπόννησο με 35 νέες υδατοδεξαμενές

Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στην Πελοπόννησο προχωρά με την ένταξη της πράξης «Προμήθεια υδατοδεξαμενών για την πυροπροστασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου (ΠΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 499.844 ευρώ.

Η πρωτοβουλία, που ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συντονιστικής σύσκεψης στην Τρίπολη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο της Περιφέρειας για τη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η πράξη αφορά την προμήθεια:

30 ανοικτών μεταλλικών κυλινδρικών δεξαμενών ονομαστικής χωρητικότητας 50 κυβικών μέτρων, και

5 ανοικτών μεταλλικών κυλινδρικών δεξαμενών χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων.

Οι νέες υδατοδεξαμενές θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επικινδυνότητας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Η πυροπροστασία για εμάς είναι έργο 365 ημερών. Με τις νέες υδατοδεξαμενές ενισχύουμε το δίκτυο υποδομών της Πολιτικής Προστασίας σε όλη την Πελοπόννησο, μειώνουμε χρόνους επέμβασης και αυξάνουμε το επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η προετοιμασία και η συνεννόηση παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικότητας».

Η ένταξη της συγκεκριμένης πράξης επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην πρόληψη, τον σχεδιασμό και τη συνεχή ετοιμότητα, με παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και προστατεύουν το συλλογικό αγαθό της ασφάλειας.