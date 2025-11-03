Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης, παρέστη στο επίσημο δείπνο για τη λήξη του συνεδρίου της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη αίθουσα με περίπου 400 συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ποτάκης και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη κ. Κουμπαράκης, ενώ τιμητική διάκριση απονεμήθηκε και στον κ. Τζιούμη για το έργο του στον Δήμο Τρίπολης.

Πάνω από 500 χιλιόμετρα οδικού δικτύου καθαρίστηκαν από σκουπίδια στο δήμο Τρίπολης. Παράλληλα κλείδωσαν οι υποψηφιότητες για τις εκλογές στη ΝΔ Αρκαδίας για τις 23 Νοεμβρίου.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε χωριά της Βόρειας Κυνουρίας η κατάργηση δρομολογίων με τους κατοίκους να διαμαρτύρονται έντονα καθώς όπως σημειώνουν έχουν αποκοπεί από το Άστρος και αδυνατούν να πληρώνουν ταξί.

“Πλημμύρισαν” από κόσμο τα Άνω Δολιανά για τη γιορτή κάστανου, η οποία χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο γνωστή.