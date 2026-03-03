Δημήτρης Πτωχός: «Επενδύουμε στην κοινωνική συνοχή με νέα δράση στήριξης της οικογένειας και του παιδιού στον Δήμο Τρίπολης»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» η Πράξη «Ολιστικές Υπηρεσίες Στήριξης της οικογένειας και του παιδιού στο Δήμο Τρίπολης», συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.761.544 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+).

Η Πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης και αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης προς οικογένειες, παιδιά και εφήβους. Με εκτιμώμενη διάρκεια 36 μηνών, η δράση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων και ζευγαριών, ειδικές υπηρεσίες για τη μητρότητα, σχολές γονέων, δράσεις πρόληψης και ενδυνάμωσης, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων νομικής στήριξης, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων.

Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις αγωγής υγείας, ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, ανάπτυξης κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, καθώς και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και συμμετοχής παιδιών και εφήβων σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας, με στόχο την πρόληψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε:

«Επενδύουμε στην κοινωνική συνοχή με στοχευμένες δράσεις που στηρίζουν έμπρακτα την οικογένεια και το παιδί. Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλέγμα κοινωνικής προστασίας, ενισχύοντας τις υπηρεσίες φροντίδας και διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στο μέλλον της τοπικής κοινωνίας».

Η υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας τη στήριξη της οικογένειας και προωθώντας ένα περιβάλλον κοινωνικής ένταξης, συνοχής και αλληλεγγύης.