Συλλυπητήριο μήνυμα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού για την απώλεια της Ιωάννας Παπαντωνίου

“Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Ιωάννα Παπαντωνίου, μια σπουδαία δημιουργό και μια εμβληματική προσωπικότητα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, που αφιέρωσε τη ζωή της στη δημιουργία, την έρευνα και τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Για την Πελοπόννησο, το έργο της έχει μια ιδιαίτερη και διαχρονική σημασία. Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στο Ναύπλιο, έργο ζωής και προσφοράς, αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα μνήμης, γνώσης και πολιτισμού, με διεθνή αναγνώριση και ακτινοβολία. Με όραμα, αφοσίωση και προσωπικές θυσίες, η Ιωάννα Παπαντωνίου δημιούργησε έναν θεσμό που τιμά την Πελοπόννησο και συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της νεοελληνικής ταυτότητας.

Ως Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους συνεργάτες της. Η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για τον τόπο μας και για τις επόμενες γενιές.

Η μνήμη και το έργο της θα παραμείνουν ζωντανά, φωτίζοντας τον δρόμο του Πολιτισμού που με συνέπεια και σεμνότητα υπηρέτησε.