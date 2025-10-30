Δημήτρης Πτωχός: «Η συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων είναι το θεμέλιο για μια αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση»

Στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ και παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου, δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, για την πρόσκληση, επισημαίνοντας τη σημασία του θεσμικού διαλόγου μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων: «Είναι χαρά και τιμή να βρισκόμαστε σήμερα όλοι μαζί, για να συζητήσουμε ανοιχτά τα θέματα που μας αφορούν και να σχεδιάσουμε από κοινού το αύριο της Αυτοδιοίκησης στην Πελοπόννησο.»

«Δεν αρκεί να έχουμε πόρους – πρέπει να έχουμε και ετοιμότητα»

Ο κ. Πτωχός αναφέρθηκε εκτενώς στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εστιάζοντας στην ανάγκη ενίσχυσης της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των δομών: «Οι προκλήσεις είναι πολλές – από το ενεργειακό κόστος και τη διαχείριση των υδάτων, έως την πολιτική προστασία και τη θεσμική θωράκιση. Ακόμη κι αν έχουμε πόρους, αν δεν έχουμε την ετοιμότητα να τους αξιοποιήσουμε, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Τόνισε επίσης ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη ενεργοποιήσει ένα μεγάλο πλήθος προσκλήσεων, τόσο μέσω ΟΧΕ και ΒΑΑ όσο και μέσω των νέων ΠΕΠ και ΕΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 135-140 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Δήμοι, σημείωσε, πρέπει να κινηθούν με ταχύτητα και συντονισμό, ώστε τα έργα να ωριμάσουν, να ενταχθούν και να ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Νέες προσκλήσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις

Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τον προγραμματισμό των επόμενων μηνών, όπου θα προκηρυχθούν, μεταξύ άλλων:

Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα και θα καλύψουν το πρόβλημα υποστελέχωσης μέσω «έξυπνων» ψηφιακών εργαλείων.

Έργα αντιμετώπισης φαινομένων διάβρωσης ακτών, που θα περιλαμβάνουν μελέτες και παρεμβάσεις στα όρια των Δήμων.

Προσκλήσεις για εκπαιδευτικές και σχολικές υποδομές, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σημασία της ψηφιοποίησης κρίσιμων δεδομένων για τα οποία εργάζεται ήδη η Περιφέρεια, όπως εδαφολογικοί χάρτες και αρχεία απαλλοτριώσεων, ώστε οι υπηρεσίες να λειτουργούν πιο γρήγορα και συντονισμένα.

«Το λίγο προσωπικό που έχουμε, πρέπει να το εξοπλίσουμε με τα κατάλληλα εργαλεία. Μόνο έτσι θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί».

Νέα Προγραμματική Περίοδος – Νέες Προοπτικές

Ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε πως διανύουμε τη μετάβαση στο τέλος μιας προγραμματικής περιόδου και την έναρξη της νέας, όπου οι Περιφέρειες θα κληθούν να διαχειριστούν διευρυμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. «Στην Πελοπόννησο εργαζόμαστε εδώ και έναν χρόνο για να αυξήσουμε όχι μόνο τους πόρους που μας αναλογούν, αλλά και το φάσμα των παρεμβάσεων που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό απαιτεί συνεργασία, συνεννόηση και ρεαλισμό».

Τέλος, στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην ορθολογική αξιοποίηση τους και στη δημιουργία ενιαίου πλαισίου που θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση για όλους.

«Με συνεργασία και σχέδιο μπορούμε να προχωρήσουμε»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε: «Η συνεργασία είναι η δύναμή μας. Αν σχεδιάσουμε, αν προετοιμαστούμε, αν λειτουργήσουμε με συνέπεια, τότε μπορούμε να παραδώσουμε στους πολίτες της Πελοποννήσου το αποτέλεσμα που τους αξίζει».