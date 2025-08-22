Δημήτρης Πτωχός: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στην Υγεία-Νέα έργα 4,3 εκ. € για τον εκσυγχρονισμό νοσοκομείων και κέντρων υγείας»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά σε μία ακόμη σημαντική παρέμβαση στον τομέα της υγείας, εντάσσοντας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» τρεις νέες πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,3 εκατομμυρίων ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι νέες εντάξεις αφορούν:

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας (Νοσηλευτικές Μονάδες Άργους και Ναυπλίου)

Προμήθεια κρίσιμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – όπως αξονικός τομογράφος, ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, OCT, YAG Laser, θερμοκοιτίδες, απινιδωτές και αναπνευστήρες – προϋπολογισμού 1.281.320 €.

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτικές Μονάδες Καλαμάτας και Κυπαρισσίας)

Ενίσχυση ΤΕΠ και εξωτερικών ιατρείων με σύγχρονα μέσα, όπως καρδιογράφοι, υπέρηχοι, συστήματα ΩΡΛ και οφθαλμολογίας, καρότσια νοσηλείας, χειρουργικές τράπεζες, αναπνευστήρες και μονάδες αιμοκάθαρσης, προϋπολογισμού 776.860 €.

Κέντρα Υγείας Πελοποννήσου (αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ)

Προμήθεια εκτεταμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – 29 χειρουργικές τράπεζες, 29 απινιδωτές, 12 οδοντιατρικές έδρες, 16 οδοντιατρικά ακτινολογικά, 5 ακτινολογικά συγκροτήματα, ηλεκτροκαρδιογράφοι, κλίβανοι υγρών, αμαξίδια ασθενών, εξεταστικές κλίνες κ.ά. – συνολικού προϋπολογισμού 2.234.300 €.

Με σταθερό σχεδιασμό, η Περιφέρεια συνεχίζει να ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν νέες εντάξεις έργων για τα νοσοκομεία Αρκαδίας, Λακωνίας και Κορινθίας, καλύπτοντας όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Δήλωση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού:

«Με συστηματική δουλειά και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο, θωρακίζουμε –στο μέτρο του δυνατού– τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Πελοποννήσου με σύγχρονο εξοπλισμό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας, καλύπτοντας με ισόρροπο τρόπο τις υγειονομικές ανάγκες της Πελοποννήσου».

Απόφαση για Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας (Νοσηλευτικές Μονάδες Άργους και Ναυπλίου) – ΨΥ7Φ7Λ1-ΓΘΚ

Απόφαση για Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτικές Μονάδες Καλαμάτας και Κυπαρισσίας) – ΨΝΡΨ7Λ1-Φ6Ζ

Απόφαση για Κέντρα Υγείας Πελοποννήσου (αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ) – ΨΨΙΩ7Λ1-Ο6Ρ