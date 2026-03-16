Δημήτρης Πτωχός: «Η υφαντική τέχνη του Γερακίου παραμένει ζωντανή μέσα από τη γνώση και τη συμμετοχή»

Με επίκεντρο τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της διά βίου μάθησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στο Συνεδριακό Εκθεσιακό Κέντρο Γερακίου, η τελετή απονομής βεβαιώσεων παρακολούθησης των μαθημάτων Υφαντικής Τέχνης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος συνεχάρη τους συμμετέχοντες και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης και της μετάδοσης της παραδοσιακής υφαντικής τέχνης, μιας σημαντικής έκφρασης της πολιτιστικής ταυτότητας του Γερακίου και της Λακωνίας.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης συμβάλλουν ουσιαστικά στη μεταφορά γνώσης στις νεότερες γενιές, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με την ιστορία και την παράδοσή τους.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.», για τη λειτουργία Πειραματικής Δομής Διδασκαλίας Υφαντικής Τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας, με στόχο την ανάδειξη και τη διατήρηση της μακραίωνης υφαντικής παράδοσης της περιοχής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Ευρώτα Δήμος Βέρδος, ο Βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Τζινάκος και Φίλιππος Πηλιούρας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας Ιωάννης Παναρίτης, ο Διοικητής του ΚΕΜ Σπάρτης, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζορμπάς, ενώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη εκπροσώπησε ο Αρχιμανδρίτης, πατήρ Ευστάθιος Πορφύρης.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής, καθώς και πολίτες που στήριξαν την πρωτοβουλία.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή των βεβαιώσεων στους συμμετέχοντες των μαθημάτων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου εκπαίδευσης που συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσιακής υφαντικής τέχνης του Γερακίου.