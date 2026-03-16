Σε εξέλιξη εργασίες διανοίξεων οδών στην Καλαμάτα

Ξεκίνησαν οι εργασίες διανοίξεων και βελτίωσης υφιστάμενων οδών εντός της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας. Πρόκειται για εργασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης εργολαβίας με τίτλο «Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2025)» και αφορούν σε εργασίες καθαιρέσεων, χωματουργικών για την διαμόρφωση της στάθμης έδρασης του οδοστρώματος και οδοστρωσίας.

Στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών στην Δυτική συνοικία της περιοχής Αρτέμιδος, βρέθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και επί τόπου υπήρξε ενημέρωση τόσο για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται όσο και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Π.Ε. 7/2005.

Σημειώνεται ότι διανοίξεις οδών έχουν προγραμματιστεί και σε άλλα σημεία της πόλης σε τμήματα των οδών Βασιλίσσης Όλγας, Σωκράτους, Θεμιστοκλέους, στα Γιαννιτσάνικα κ.ά.