Visit Peloponnese | Στοχευμένη παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε επαγγελματικό workshop στη Ζυρίχη

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε σε επαγγελματικό B2B workshop τουρισμού στη Ζυρίχη, το οποίο διοργανώθηκε από την εταιρεία Respond on Demand Ltd, ενισχύοντας τη συστηματική παρουσία της στην ελβετική αγορά και αναπτύσσοντας νέες συνεργασίες με σημαντικούς εκπροσώπους του ταξιδιωτικού κλάδου.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας είχε ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με τη σταθερή αεροπορική σύνδεση της Ζυρίχης με την Καλαμάτα από την αεροπορική εταιρεία Edelweiss Air. Η πρώτη πτήση της φετινής τουριστικής περιόδου αφίχθη στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας στις 27 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της σεζόν για την περιοχή και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Πελοποννήσου με την ελβετική αγορά.

Στο πλαίσιο του workshop πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαγγελματικές επαφές και στοχευμένες B2B συναντήσεις με Ελβετούς tour operators, travel agents και εξειδικευμένους ταξιδιωτικούς συμβούλους. Οι επαφές αυτές ενίσχυσαν την προβολή της Πελοποννήσου ως προορισμού υψηλής ποιότητας και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες και ανάπτυξη ταξιδιωτικών προγραμμάτων προς την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάστηκαν οι βασικές εμπειρίες που προσφέρει η Πελοπόννησος — από τον πολιτισμό και τη γαστρονομία μέχρι τις παραθαλάσσιες διακοπές και τις θεματικές μορφές τουρισμού — ενώ παράλληλα καλλιεργήθηκε το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες με την ελβετική αγορά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας ανέφερε:

«Με αφορμή την άφιξη της πρώτης πτήσης της χρονιάς από τη Ζυρίχη, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε ενεργά στο επαγγελματικό workshop στη Ζυρίχη, στηρίζοντας έμπρακτα την παρουσία μας στην ελβετική αγορά. Μέσα από τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με tour operators και ταξιδιωτικά γραφεία καλλιεργήσαμε το έδαφος για νέες συνεργασίες και ενισχύσαμε τη θέση της Πελοποννήσου ως έναν αυθεντικό και ποιοτικό προορισμό για το ελβετικό κοινό. Η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Πελοποννήσου αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής και την ανάπτυξη συνεργασιών με σημαντικές αγορές του εξωτερικού, όπως η ελβετική».

Visit Peloponnese Connect

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese καλούν τους επαγγελματίες του τουρισμού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας να ενταχθούν στο οικοσύστημα Visit Peloponnese Connect.

Μέσω της πλατφόρμας διασφαλίζεται άμεση ενημέρωση για δράσεις διεθνούς προβολής, πρόσβαση σε νέες δυνατότητες συνεργασίας και ενεργή συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της Πελοποννήσου στις διεθνείς αγορές.