Δημογραφικό SOS: Κάθε χρόνο λιγότερα «πρωτάκια» στις σχολικές αίθουσες! Η Πελοπόννησος χάνει 5,4% μαθητές σε πέντε χρόνια!

Η δημογραφική κατάρρευση της χώρας μας δεν είναι πλέον μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, αλλά μια ζωντανή πραγματικότητα που αποτυπώνεται στις σχολικές αίθουσες. Ο αριθμός των πρωτακίων, που μειώνεται κάθε χρόνο, αποτελεί ξεκάθαρο δείκτη της μειούμενης γεννητικότητας και της γήρανσης του πληθυσμού.

Οι άδειες ή ημιάδειες αίθουσες, οι συγχωνεύσεις τμημάτων και η συνεχιζόμενη μείωση των μαθητών αποτελούν ανησυχητικά σημάδια μιας βαθύτερης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, θα επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής στην Ελλάδα.

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ «ΠΡΩΤΑΚΙΑ» ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Φέτος, το κατώφλι των σχολείων της Περιφέρειας θα περάσουν λιγότερα «πρωτάκια». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2024-2025 ανήλθαν σε 4.124, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν 4.323. Η μεγαλύτερη μείωση εντοπίζεται στην Αρκαδία, ενώ στη Μεσσηνία τα «πρωτάκια» μειώθηκαν από 1.232 το 2023-2024 σε 1.163 το 2024-2025.

Στην Πελοπόννησο, ο αριθμός των μαθητών μειώνεται σταθερά. Την τελευταία πενταετία, από το 2019-2020 έως το 2024-2025, η συνολική μείωση φτάνει τους 3.869 μαθητές, δηλαδή περίπου 5,4%.

Αριθμός μαθητών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έτος Αριθμός μαθητών/τριών 2019-2020 71.669 2020-2021 71.269 2021-2022 70.342 2022-2023 69.568 2023-2024 68.880 2024-2025 67.800

Για τη φετινή χρονιά, με τις εγγραφές να μην έχουν ολοκληρωθεί, ο αριθμός προσδιορίζεται περίπου στις 59.000, με εκτιμώμενη αύξηση κατά 10.000 μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει περίπου 30 σχολεία στην Περιφέρεια, ενώ φέτος 3-4 είτε δεν έχουν μαθητές είτε έχουν πολύ λίγους.

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Στη Μεσσηνία, η μείωση είναι πιο ήπια. Από τη σχολική περίοδο 2020-2021 έως σήμερα, οι μαθητές μειώθηκαν κατά 978.

Αριθμός μαθητών στη Μεσσηνία

ΈΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2020-2021 19.409 2021-2022 19.089 2022-2023 19.012 2023-2024 18.927 2024-2025 18.431

Κάθε άδεια ή ημιάδεια σχολική αίθουσα δεν είναι απλώς μια εικόνα αριθμών, αλλά ένδειξη μιας βαθύτερης δημογραφικής κρίσης, με προεκτάσεις στην κοινωνία, την οικονομία και το μέλλον των νέων γενεών.

Σ. Τρ.

