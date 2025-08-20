Τελευταία Νέα
Τραγωδία στο Καλό Νερό – Νεκρός οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα

Ένας ηλικιωμένος άντρας περίπου 75 ετών βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Τετάρτης λίγο πριν τις εννέα το πρωί, στην Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Καλού Νερού.

Το τραγικό συμβάν έγινε γύρω στις 8:45το πρωί στο 52o Km της Ε.Ο. Πύργου Μεθώνης. Το ΙΧ επιβατηγό που οδηγούσε 74χρονος ημεδαπός, στο ρεύμα προς Πύργο με κατεύθυνση προς τη Ζαχάρω, για άγνωστη αιτία εξετράπη πορείας και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η προανάκριση διενεργείται από το ΑΤ Τριφυλίας.

