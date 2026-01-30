Τελευταία Νέα
Δήμος Καλαμάτας: Ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός του 2026

Ψηφίσθηκε, κατά πλειοψηφία στην 6η/2026 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χθες Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2026. Είχε προηγηθεί η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος.

Ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2026 είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα στο ποσόν των 70.647.387,25 €.

Η εισήγηση επί του Προϋπολογισμού έγινε από την Αντιδήμαρχο Πιπίνα Κουμάντου και από τη Διευθύντρια Οικονομικών Λευκοθέα Καράμπελα. Ακολούθησαν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις επί του θέματος.

