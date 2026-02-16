Δήμος Τρίπολης: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων – Οδηγίες προστασίας

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ-ΕΜΕΚ) κακοκαιρία θα επηρεάσει την περιοχή του Δήμου Τρίπολης από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/02/2026, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις (κατάσταση κινητοποίησης REDCODΕ με την αριθ. Α599/16-02-2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).
Το αυτοτελές Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να ακολουθούν πιστά τις ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
- Μη διασχίζετε χείμαρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
- Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
- Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
- Να αποφεύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
- Να ενημερώνεστε για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου.
- Να έχετε στο όχημά σας αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα.
- Να ταξιδεύετε, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους.
- Παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των Αρχών.
- Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr