Δήμος Τρίπολης: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων – Οδηγίες προστασίας

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ-ΕΜΕΚ) κακοκαιρία θα επηρεάσει την περιοχή του Δήμου Τρίπολης από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/02/2026, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες , που εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις (κατάσταση κινητοποίησης REDCODΕ με την αριθ. Α599/16-02-2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).

Το αυτοτελές Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να ακολουθούν πιστά τις ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: