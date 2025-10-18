Δημόσια παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων μελέτης τοπικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Τρίπολης

Η εκδήλωση απευθύνεται σε δημότες και φορείς, για την υπό εκπόνηση μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 και ώρα: 18.00 στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης.

Κατά την εκδήλωση, θα γίνει παρουσίαση από τους μελετητές των Εναλλακτικών Σεναρίων Χωρικής Οργάνωσης του 1ου σταδίου εκπόνησης της μελέτης, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) είναι σύνολα κειμένων, διαγραμμάτων και χαρτών με τα οποία θα καθορίζονται μια σειρά χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, σχετικών με τη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση μιας περιοχής μελέτης.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια θα ορίζουν:

Τις χρήσεις γης.

Τους όρους και τους περιορισμούς για τη δόμηση.

Τις οικιστικές περιοχές, τα όρια των οικισμών και τις περιοχές προς πολεοδόμηση.

Τις περιοχές προστασίας και τις ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Καθώς και τα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κλπ.

Την επόμενη ημέρα από την παρουσίαση στον οικείο Δήμο, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, αρχίζει η διαδικτυακή υποβολή των τελικών σχολίων/παρατηρήσεων (για το προτεινόμενο σενάριο) στην σελίδα https://polsxedia.ypen.gov.gr/του ΥΠΕΝ., η οποία και θα διαρκεί πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τα εναλλακτικά σενάρια και την πρόταση του μελετητή και να υποβάλει στη ΠΛαΣ σχόλια και παρατηρήσεις, που λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται από τους μελετητές. Διευκρινίζεται ότι τα σχόλια που υποβάλλονται δεν έχουν την έννοια της ένστασης και ως εκ τούτου δεν απαντώνται.

Επισημαίνεται ότι η επίσημη διαδικασία της διαβούλευσης της πρότασης του μελετητή (και της ΣΜΠΕ) προβλέπεται να γίνεται κατά το δεύτερο στάδιο εκπόνησης της Α’ Φάσης του ΤΠΣ.