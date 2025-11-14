Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: Άρχισαν οι αιτήσεις για θέσεις πρόσδεσης σκαφών για το 2026, εντός λιμένα Καλαμάτας

Οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, καθώς και οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών, τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, που ενδιαφέρονται για θέση πρόσδεσης σκάφους, εντός λιμένα Καλαμάτας, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Μιαούλη 30 Καλαμάτα), από 20/1 1 έως και 19/12/2025 και ώρες 9:00 — 13:00, προκειμένου να υποβάλλουν τις προαναφερόμενες αιτήσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά .