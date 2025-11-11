Εξοχικό Τριφυλίας: 6 χρόνια στο περίμενε (!!!) για να πέσει λίγη… άσφαλτος στον «βομβαρδισμένο» δρόμο εισόδου στο χωριό (video)

Στην κοινότητα του Εξοχικού Τριφυλίας εδώ και 6 χρόνια η οδική διασύνδεση της μοναδικής εισόδου στην κοινότητα από την Εθνική Οδό Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, έχει την ίδια απογοητευτική εικόνα. Λακκούβες που με τις βροχές μεγαλώνουν και προκαλούν προβλήματα και μπαλώματα που γίνονται χάριν σε ιδιωτική πρωτοβουλία, μπας και οι άνθρωποι γλιτώσουν κάτι και δεν πάθουν τίποτε…

Παρά τις οχλήσεις προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους, για την ασφαλτόστρωση σε ένα σημείο περίπου 1.00 μέτρων το πρόβλημα παραμένει. Όπως τόνισε η κα Καναβού -Λαμπροπούλου, πρόεδρος της κοινότητας η κατάσταση αυτή «επικρατεί έξι χρόνια τώρα» από τον δήμο την έχουν ενημερώσει πως δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα ενώ μέσω της Περιφέρειας που είχε γίνει μια μελέτη δεν πρόλαβε να υπογραφεί με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει…

Η πρόσφατη κακοκαιρία ανέδειξε το πρόβλημα εκ νέου με τους κατοίκους να εκφράζουν δια της προέδρου της κοινότητας, την μεγάλη αγωνία. «Τα μπαλώματα είναι από εμάς, τα οποία έχουν πέσει και τα τσιμέντα είναι προσωπική εργασία δική μου και του συζύγου μου. Κάνω προσπάθειες μέσω του δήμου, υποβάλλοντας αιτήματα για να φτιαχτεί από το 2019 και δυστυχώς πέφτουν στο κενό…» είπε και εξήγησε πως «Εγώ το θέτω σαν τεχνικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο στο δήμαρχο κα την υπηρεσία δυστυχώς δεν λαμβάνω απαντήσεις», είπε. «Πριν 4 χρόνια έγινε μια συζήτηση με τον δήμαρχο επειδή δεν υπάρχουν χρήματα να απευθυνθούμε στην περιφέρειά όπου παρότι υπάρχει μια μελέτη, η Προγραμματική Σύμβαση δυστυχώς δεν πρόλαβε να υπογραφή με το αίτημα να παραμένει έξι χρόνια στο περίμενε..»

Να σημειωθεί πως η περιοχή έχει παράλληλα εξαιρεθεί από εκείνες που εντάχθησαν στις πληγείσες από το πέρασμα της πρόσφατης κακοκαιρίας.