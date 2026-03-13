Δίνουν μισθό 2.000 ευρώ αλλά δεν πάει κανείς -Αυτό είναι το επάγγελμα που «σβήνει»

Προβλήματα αντιμετωπίζει η αστυνομία μεγάλης χώρας της Ευρώπης, αφού αρνούνται να υπαχθούν στην τροχαία τα μέλη της, με αποτέλεσμα να αρχίζει να παρατηρείται έλλειψη παρουσίας τροχονόμων στους δρόμους της.
Πριν από λίγα χρόνια, ο τροχονόμος συνιστούσε ένα από τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα για τους κατοίκους της Ισπανίας, καθώς προσέφερε στους αξιωματικούς τακτική επαφή με τα οχήματα και τους ανθρώπους στο δρόμο.
Στο ζενίθ του το σώμα έφτασε να αριθμεί 11.000 τροχονόμους, ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκή μείωση, η οποία άγγιξε πριν από λίγα χρόνια τους 9.000 αξιωματικούς, ως απότοκο της απροθυμίας των νέων να καταταχθούν σε αυτό.
Πίσω από αυτή την εξέλιξη κρύβονται πολλοί λόγοι, τόσο οικονομικοί όσο και πρακτικοί. Αφενός γιατί οι νέοι αξιωματικοί αμείβονται με σχεδόν 1.800 ευρώ – 2.000 ευρώ καθαρά το μήνα (όσο είναι δηλαδή ο μέσος μηνιαίος μισθός), και αφετέρου επειδή η ποιότητα της ζωής τους επιδεινώνεται σημαντικά εξαιτίας ενός συστήματος βαρδιών που προϋποθέτει να εργάζονται έως και έξι συνεχόμενες ημέρες για πολλές ώρες καθημερινώς.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ