Δίνουν μισθό 2.000 ευρώ αλλά δεν πάει κανείς -Αυτό είναι το επάγγελμα που «σβήνει»

Προβλήματα αντιμετωπίζει η αστυνομία μεγάλης χώρας της Ευρώπης, αφού αρνούνται να υπαχθούν στην τροχαία τα μέλη της, με αποτέλεσμα να αρχίζει να παρατηρείται έλλειψη παρουσίας τροχονόμων στους δρόμους της.

Πριν από λίγα χρόνια, ο τροχονόμος συνιστούσε ένα από τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα για τους κατοίκους της Ισπανίας, καθώς προσέφερε στους αξιωματικούς τακτική επαφή με τα οχήματα και τους ανθρώπους στο δρόμο.

Στο ζενίθ του το σώμα έφτασε να αριθμεί 11.000 τροχονόμους, ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκή μείωση, η οποία άγγιξε πριν από λίγα χρόνια τους 9.000 αξιωματικούς, ως απότοκο της απροθυμίας των νέων να καταταχθούν σε αυτό.