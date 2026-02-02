Δράση με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό στο Γυμνάσιο Μελιγαλά

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Οιχαλίας, Καραμπάτσου Βασιλική (κοινωνική λειτουργός και συντονίστρια) και Δαβίλλα Γεωργία (ψυχολόγος) με τη συνδρομή της κοινωνικής λειτουργού Γκούνη Παρασκευής, υπεύθυνης Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας Δ. Οιχαλίας και της κοινωνικής λειτουργού του Κέντρου Υγείας Μελιγαλά, Οικονόμου Ευγενίας, επισκέφθηκαν το Γυμνάσιο Μελιγαλά, όπου πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική δράση με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό, σε όλα τα τμήματα του σχολείου.

Η παρέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας, Δαβίλλα Γεωργία, δεν περιορίστηκε σε μια απλή ενημέρωση. Αντίθετα, επιλέχθηκε ο διάλογος με τους μαθητές, με σκοπό να δημιουργηθεί ο χώρος να εκφραστούν, να μοιραστούν σκέψεις και προβληματισμούς και να ακουστούν πραγματικά.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων, καλλιεργήθηκε η ενσυναίσθηση, ενισχύθηκε η κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου και αναδείχθηκε η σημασία του σεβασμού και της αποδοχής στη σχολική κοινότητα.

