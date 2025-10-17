Διπλό κύμα κακοκαιρίας χτυπά την Ελλάδα -Οι περιοχές που θα πληγούν | Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Δύο κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος δίνει και την πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου.

Η πρώτη κακοκαιρία έχει ήδη ξεκινήσει, με ισχυρές καταιγίδες να σχηματίζονται στο Ιόνιο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open. Το βαρομετρικό χαμηλό κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά, επιδεινώνοντας τον καιρό σε δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Την Παρασκευή τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο (κυρίως στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του), στη δυτική Στερεά, στην Ήπειρο και στα δυτικά – νότια παράλια της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές επικρατούν νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Ισχυροί άνεμοι και μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο ο καιρός είναι ηπιότερος. Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 30°C, ενώ στη βορειοδυτική Ελλάδα δεν θα ξεπερνά τους 10-14°C.

Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές και αυξημένη ολισθηρότητα στο οδικό δίκτυο, με θερμοκρασία έως 23°C. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο «κλειστός», χωρίς όμως έντονες βροχές, με μέγιστη θερμοκρασία 19°C.

Η πρόγνωση του καιρού -Κακοκαιρία και στη συνέχεια «καλοκαίρι»

Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος αλλά σταδιακά θα βελτιωθεί, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στα βόρεια. Οι βροχές θα περιοριστούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σηματοδοτώντας το τέλος του πρώτου κύματος.

